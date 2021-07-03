周星馳御用「如花」中風2年曝近況　大小便無法自理

60歲的港星李健仁，拍攝過許多影視作品，其中以在周星馳的電影中，演出濃妝豔抹、愛手指挖鼻的「如花」一角為人所知。他在2019年泡溫泉時中風昏倒，送醫後搶回一命，卻從此右半身癱瘓、話說不清楚，經過復健後，情況好轉許多，近來首度露面接受訪問。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-07-03 13:19:12｜2021-07-03 13:22:17
李健仁在2019年中風後半身不遂，經歷開腦手術清除淤血，竟併發肺炎，一度傳出生命危險，還好在積極治療後，狀況已經好轉，據他的好友田啟文透露，手術後的李健仁狀況不好，大小便不能自理，連說話也十分困難，一度陷入低谷，李健仁的太太Ida表示，經過這幾個月的治療，他恢復的不錯，漸漸能夠行走。
李健仁生病前經常熬夜、抽菸、宵夜都沒有管制，所以在中風前體重飆升到90公斤，中風之後體重直落，只有45公斤上下，經過休養，目前體重已經回復至65公斤左右。Ida坦言在李健仁中風消息傳出後，陳凱韻、古天樂、周星馳、苑瓊丹都主動伸出援手幫助。此外，李健仁雖然現在仍然口齒不清，但在受訪時透過手勢表示有回到演藝圈的意願。
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