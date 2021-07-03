花蓮開放疫苗殘劑現場預約　民眾熬夜排隊登記

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮縣今天開放各施打站現場預約疫苗殘劑，不少民眾熬夜守在施打站等候，有人說「第一次熬夜排隊就獻給疫苗」。花蓮縣長徐榛蔚指出，很不捨民眾熬夜排隊，將改為網路預約。





我是廣告 請繼續往下閱讀

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情嚴峻，花蓮縣政府今天起連續3天，在縣內13鄉鎮設置23處施打站，擴大接種莫德納（Moderna）疫苗，施打對象為75歲以上長者及65歲以上原住民長者。





花蓮縣政府表示，花蓮縣也首次開放疫苗殘劑候補，但須在施打站開站前30分鐘現場登記，每站每天開放預約7人，實際施打數量以當天剩餘殘劑數量而定。





因每站每天開放名額只有7人，為搶殘劑登記，不少施打站昨天晚間就出現排隊人潮。花蓮市中華國小、吉安鄉吉安國小等施打站在昨天晚間6時許就出現排隊人潮，民眾帶著椅子、提神飲料及行動電源，就等一早開放登記。





家住吉安鄉的李先生與哥哥一起來排隊，他說，原本打算凌晨排隊，但昨晚6時許經過時發現已有人在排隊，就提早到場排隊，還有人聽到已經滿7人後，就繼續南下找其他施打站排隊。





對於熬夜排隊的預約方式，李先生表示，若按照類別排序不知要等多久才能打到，殘劑各縣市做法不一樣，其他縣市用電話、網路預約，訊號不穩就錯過，預約成功機率堪比被雷擊，現場排隊至少像對統一發票，中獎機會高，若今天預約沒打到，還會繼續熬夜排隊。





也有民眾不滿意現場預約的方式，不願具名的民眾指出，昨天晚間就在花蓮市中華國小排隊，還遭眼紅的民眾向警方投訴群聚，為了打疫苗徹夜不睡，很無奈、但也沒選擇。今天上午還傳出，有民眾為了搶登記，奔跑摔倒。





徐榛蔚今天上午視察疫苗施打站，對於民眾熬夜排隊登記殘劑情況，她說，很不捨，已緊急做好網路預約系統，殘劑將改為線上預約；詳細預約狀況，下午3時記者會將公布。（編輯：戴光育）1100703



