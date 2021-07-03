NBA／第一個拿到總冠軍 字母弟離開湖人加盟希臘豪門
字母哥三兄弟中第一個拿到NBA總冠軍的「字母弟」Kostas Antetokounmpo今(3)日被歐洲媒體爆料，已經離開湖人，回老家希臘豪門球隊奧林匹亞克斯 (Olympiacos)簽下4年合約。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-03 14:25:37
23歲的字母弟是2018年選秀第2輪第60順位，被76人選中，隨後加盟獨行俠，只打了2場就被釋出，2019年輾轉來到湖人，出賽時間不多，在洛杉磯的2個賽季，一共只打了20場球，場均出賽3.8分鐘，繳出1分1.1籃板，上季隨隊拿到生涯生涯首冠。
歐媒《Total Basket Greek》記者Christos Harpidis爆料，字母弟已經和希臘豪門球隊奧林匹亞克斯 (Olympiacos)簽下4年合約，目前已經離開湖人，正在返回希臘的路上。
字母弟的2位哥哥「字母哥」Giannis Antetokounmpo和28歲大哥Thanasis Antetokounmpo都還在NBA打球，聯手為公鹿效力，不過大哥主要擔任替補，上場時間也不多。三兄弟曾在今年4月公鹿隊上湖人的比賽中，締造NBA史上第2度三兄弟同場的紀錄。