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超貼心　Wecare親身體驗高雄疫苗注射號碼有４都避開

▲負責巨蛋的市府文化局同仁們將現場所有有4的座位都是規劃為空號，現場數百個注射座位分成六區，也沒有第四區。（圖／截自Wecare臉書）
▲負責巨蛋的市府文化局同仁們將現場所有有4的座位都是規劃為空號，現場數百個注射座位分成六區，也沒有第四區。（圖／截自Wecare臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-03 14:42:41

「高雄的貼心，貼心到有點不可思議。」除了一路有人引導、相當順暢、分流的很好、安全距離也拉超開、還有播放音樂聽。Wecare小編今(3)日一大早帶家裡的長輩前去接種疫苗，發現現場所有有4的座位都是規劃為空號。Wecare高雄認為，打疫苗這件事，就順著市府規劃，通知到、輪到就去打疫苗。

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Wecare小編更讚嘆，為了避開長輩們忌諱，雖然注射疫苗還是醫療行為，但負責巨蛋的市府文化局的同仁們將現場所有有4的座位都是規劃為空號，現場數百個注射座位分成六區，也沒有第四區，這種完全細膩到不行的貼心，連四都幫長輩們避開，真的讓人讚嘆。

Wecare高雄也表示，在3天注射完7.2 萬劑疫苗，大家不僅案通知更互相配合互相配合，離開前有聽到一些朋友們在反應，非在籍高雄、跟非通知時段的今天無法接種疫苗，大家出門前要注意一下喔！因為這次的疫苗，不論是長輩補打或是72-74歲的接種都很踴躍。Wecare高雄認為，高雄全城都是防疫小尖兵，謝謝長輩們都一起來接種疫苗，提昇接種率！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.02%16.98%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.25%11.75%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.68%81.32%
2021-06-29-2021-07-03
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