超貼心 Wecare親身體驗高雄疫苗注射號碼有４都避開
「高雄的貼心，貼心到有點不可思議。」除了一路有人引導、相當順暢、分流的很好、安全距離也拉超開、還有播放音樂聽。Wecare小編今(3)日一大早帶家裡的長輩前去接種疫苗，發現現場所有有4的座位都是規劃為空號。Wecare高雄認為，打疫苗這件事，就順著市府規劃，通知到、輪到就去打疫苗。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-03 14:42:41
Wecare小編更讚嘆，為了避開長輩們忌諱，雖然注射疫苗還是醫療行為，但負責巨蛋的市府文化局的同仁們將現場所有有4的座位都是規劃為空號，現場數百個注射座位分成六區，也沒有第四區，這種完全細膩到不行的貼心，連四都幫長輩們避開，真的讓人讚嘆。
Wecare高雄也表示，在3天注射完7.2 萬劑疫苗，大家不僅案通知更互相配合互相配合，離開前有聽到一些朋友們在反應，非在籍高雄、跟非通知時段的今天無法接種疫苗，大家出門前要注意一下喔！因為這次的疫苗，不論是長輩補打或是72-74歲的接種都很踴躍。Wecare高雄認為，高雄全城都是防疫小尖兵，謝謝長輩們都一起來接種疫苗，提昇接種率！
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