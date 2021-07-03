榮總清晨4點赴市場採檢　賴清德：謝謝幾乎沒睡的整備

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賴清德表示，每一個危機，只要團結合作，沒有打不倒的敵人。抗疫的戰場上，沒有黨派，不分你我，中央地方齊心努力，共同的敵人是病毒，阻絕傳播是唯一的目標。
賴清德說，謝謝台北榮總團隊的醫護人員，謝謝前線的防疫人員，謝謝配合篩檢、疫調的朋友，謝謝假日留在家減少移動的每一位國人。
另外，台北榮總所在的北投區立委吳思瑤也表示，清晨4點還未破曉，指揮官陳時中、醫福會執行長王必勝就上陣，榮總團隊由副院長陳威明親自帶隊，團隊從石牌院內出發到萬華地區第一果菜市場執行採檢任務，6點整準時正式啟動，現場已經人山人海了。
吳思瑤提到，自己引介國內導光板大廠茂林光電董事長李滿祥，在去年即捐贈這款「插管防疫箱」給榮陽交防疫研發聯盟，現在看到防疫箱一同進駐第一線，感到相當暖心。她說，這個防疫箱是台灣的發明，由陽明大學校友、現任花蓮門諾醫院麻醉科賴賢勇醫師設計，2020年4月登上國際專業醫學期刊，已有30多國改良採用，它可以讓醫師執行插管治療時，降低遭患者咳嗽飛沫噴濺的風險，現在也改良作為採檢時使用。
吳思瑤強調，這段時間榮總團隊不僅僅是北投士林地區疫苗接種的主力醫院，也多次外派到第一線協助採檢任務，繼苗栗京元電子廠、濱江市場後，今天榮總再前進環南市場出任務，衷心感謝辛苦的醫療團隊，集氣加油，相信台灣能挺過。