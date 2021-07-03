市場前進指揮所措施一次看！環南市場8日全員採檢

台北市市場接連爆發大規模群聚感染，指揮中心今（3）日也針對前進指揮所相關作為進行報告，指揮中心指揮官陳時中表示，目前環南市場部分有183人匡列及居家隔離，累計確診者來到40人，另外將在8日再進行一次全員篩檢。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-03 14:39:40｜2021-07-03 14:40:10
陳時中說明，環南篩檢站已於今日上午8點開始篩檢，且已針對環南市場及周邊區域發佈疫情警示簡訊，並完成環南40例、北農5例新增確診者疫調，正進行環南確診接觸者共183 人匡列及居家隔離，加強流動工人管制、落實員工進入管理，7月8日再進行一次全員篩檢，最後復市前必須完成加強防疫管理計畫,由前進指揮所審議並監督執行。
另外在北農部分，第一市場採驗約2600人，目前有6位陽性，其中3人為舊案，尚餘400多位檢驗中，今日必須完成北農一市所有檢驗，並持續對後續確診者之密切接觸者進行疫調、隔離、採檢，要求北農公司針對2市場提出加強防疫營運計畫，並加強員工健康監測，由北榮團隊進駐第一市場，預計下午完成剩餘造冊人員檢並完成檢驗。
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