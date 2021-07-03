美麗殿快篩站出爐　盧秀燕：斬斷傳播鏈

台中市（2）日新增2名本土確診案例，皆居住於北區美麗殿社區，中市府立即成立前進指揮所及2處快篩站，美麗殿社區快篩站昨晚加班篩驗共1098人，全數陰性，今(3)持續快篩，市長盧秀燕前往快篩站視察，她指出，Delta病毒侵入台灣，因美麗殿社區住戶密集，為圍堵病毒、斬斷傳播鏈，市府不敢大意採「高規格處理」，呼籲鄰近住戶主動前往篩驗，共同全力圍堵疫情。

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盧秀燕表示，美麗殿社區有2名住戶確診，且兩案於東區十甲旺市場工作，由於該社區為台中大型社區，約2000至3000名居民，市府擔心市場和住戶有感染情形，第一時間隨即成立前進指揮所，並分別在十甲旺市場及美麗殿社區各設1處快篩站。所幸十甲旺市場昨日篩驗結果全數陰性；美麗殿社區則持續篩驗至昨晚，結果也全數陰性。但因社區住戶多，加上確診個案5月底才從俾士麥金邸陸續搬至對街的美麗殿社區，因此今天持續篩檢。

盧秀燕重申，今來篩檢的民眾秩序良好，皆保持社交距離，由於美麗殿社區只有一個入口，市府基於過去成立前進指揮所的經驗，讓對面社區的民眾10個人一組來篩檢，所以沒有蜂擁而至的情形，民眾可以放心，請附近居民盡快前往篩驗。此外，這附近的7-11及全聯人員已於昨日全數篩檢完畢。

此外，中市67處快打站今、明兩日登場，開放已造冊但尚未施打的75歲以上長輩接種，盧秀燕視察完快篩站後，隨即前往進德國小快打站關心施打情形，其中不乏有長輩、長照人員及身障者。