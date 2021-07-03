屏東Delta群聚傳好消息 陳時中：可以說社區安全
印度Delta變異株入侵屏東，不過疫情逐漸趨緩，直至今（3）日已沒有新增確診個案，社區篩檢況狀為全數陰性，指揮中心指揮官陳時中說，「可以說社區安全」。
記者黃仁杰／台北報導
2021-07-03 15:04:19｜2021-07-03 15:23:05
屏東疫情趨緩，今日已無新增確診案例，陳時中在記者會表示，社區篩檢已告一段落，連續5天篩檢2千多人，共採1萬2744名，PCR均為陰性。
陳時中指出，枋寮果農案14734相關接觸者，目前為止有490名列為居家隔離對象，待在集中檢疫所中，另外非醫院場域的接觸者有3701人，其中2436人為陰性，前一段時間非醫院場域驗出他的太太，這一波若採驗完畢，隔離裡面也不用擔憂，非隔離者有就要進一步匡列。
陳時中說，整體在屏東社區篩檢到一段落，可以說社區安全，相關接觸者可以採檢完成，而最後一個接觸日是6月27日，最保險要到7月11日監測完畢。
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