COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

屏東Delta群聚傳好消息　陳時中：可以說社區安全

▲Delta變異株入侵屏東，不過疫情逐漸趨緩，直至今（3）日已沒有新增確診個案，社區篩檢況狀為全數陰性，指揮中心指揮官陳時中說，「可以說社區安全」。（圖／指揮中心提供）
▲Delta變異株入侵屏東，不過疫情逐漸趨緩，直至今（3）日已沒有新增確診個案，社區篩檢況狀為全數陰性，指揮中心指揮官陳時中說，「可以說社區安全」。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-03 15:04:19｜2021-07-03 15:23:05

印度Delta變異株入侵屏東，不過疫情逐漸趨緩，直至今（3）日已沒有新增確診個案，社區篩檢況狀為全數陰性，指揮中心指揮官陳時中說，「可以說社區安全」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
屏東疫情趨緩，今日已無新增確診案例，陳時中在記者會表示，社區篩檢已告一段落，連續5天篩檢2千多人，共採1萬2744名，PCR均為陰性。

陳時中指出，枋寮果農案14734相關接觸者，目前為止有490名列為居家隔離對象，待在集中檢疫所中，另外非醫院場域的接觸者有3701人，其中2436人為陰性，前一段時間非醫院場域驗出他的太太，這一波若採驗完畢，隔離裡面也不用擔憂，非隔離者有就要進一步匡列。

陳時中說，整體在屏東社區篩檢到一段落，可以說社區安全，相關接觸者可以採檢完成，而最後一個接觸日是6月27日，最保險要到7月11日監測完畢。

▲屏東群聚確診社區採檢最新情形。（圖／指揮中心提供）
▲屏東群聚確診社區採檢最新情形。（圖／指揮中心提供）
▲屏東社區篩檢站最新執行狀況。（圖／指揮中心提供）
▲屏東社區篩檢站最新執行狀況。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.64%16.36%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.39%11.61%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.59%81.41%
2021-06-29-2021-07-03
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀