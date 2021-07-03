蔡其昌號召興大校友　贈防疫物資挺醫護

國內新冠疫情延燒，各地專責醫院對於防疫物資的需求日益增加，中興大學校友總會理事長蔡其昌發起「挺醫護、守台灣」活動，號召興大校友，短短半天即募資百萬元，投入防疫物資捐贈，預計捐出2000件防護衣、5000個N95口罩、200台血氣機。今(3)日上午率先捐贈1000件防護衣至大里仁愛醫院，後續也將捐贈給台中榮總跟彰化基督教醫院，希望集結眾人之力作為醫護人員堅強的後盾。
記者柳榮俊/台中報導
2021-07-03 15:06:49
蔡其昌表示，疫情爆發以來，醫護人員在第一線守護民眾健康，防護衣對醫護來說是需求量最大且汰換率最高的防疫物資，得知醫院有此需求後，便由校友總會號召募集，包含EMBA校友會、企管系校友會、財金學會都十分踴躍響應，半天之內就募到百萬。除率先捐贈大里仁愛醫院1千件防護衣外，後續也將捐贈彰化基督教醫院N95口罩3千個，與台中榮總1千件防護衣，捐贈名單將陸續增加。中部多所專責醫院長期與興大交流密切，如同一家人，在此關鍵時刻，興大更要相挺，一起守住台灣。
興大EMBA校友會理事長王逸華此次一口氣捐出20萬元，為大里仁愛醫院添購防護衣，大里仁愛醫院長郭振華正好是興大EMBA企管組104年畢業的校友，學姐挺學弟，讓他覺得格外溫暖。他表示，疫情變動很快，醫護人員面臨的壓力更甚以往，這段期間各界的愛心不斷湧入，對於醫護人員在實質與精神上都是很大的支持。
興大校長薛富盛指出，相當感謝第一線防疫人員的辛勞，希望透過防疫物資的捐贈，提供醫護人員防護外，也表達興大人對他們的敬意與謝意。希望大家都能落實個人衛生管理，配合公共防疫措施，相信在大家同心同力下，台灣一定會順利度過新冠疫情。
捐贈儀式於大里仁愛醫院第一醫療大樓舉行，出席人員包含興大校友總會理事長蔡其昌、興大校長薛富盛、興大EMBA校友會理事長王逸華、立委黃國書、何欣純等，大里仁愛醫院則由郭振華院長回贈感謝狀，表達對興大的謝意。