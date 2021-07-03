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不認交往周星馳！她罹癌過世　9年後導演洩戀愛內幕

▲周星馳曾與羅慧娟交往，但女方在分手後不願承認，導演高志森近來在微博曝光當年羅慧娟、周星馳的相處情況。（圖／美聯社）
▲周星馳曾與羅慧娟交往，但女方在分手後不願承認，導演高志森近來在微博曝光當年羅慧娟、周星馳的相處情況。（圖／美聯社）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-03 15:54:06｜2021-07-03 16:06:25

香港女星羅慧娟曾與「星爺」周星馳交往，但本人認為這段感情為黑歷史，所以從未承認。她在2008年嫁給新加坡股市大亨劉志敏，卻於2012年6月因胰臟癌過世，讓人惋惜。而電影《家有囍事》的導演高志森，日前在微博發文，揭開當年羅慧娟與周星馳的互動狀況。

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羅慧娟演出過許多影視作品，1989年演出《蓋世豪俠》時，與周星馳因此相戀，2人交往3年的時間，但男方卻在拍攝《逃學威龍2》愛上朱茵，羅慧娟果斷選擇退出，與周星馳分手，之後便一直拒談關於曾與周星馳交往的事情，甚至直言「我死都不會承認與他交往過」。

▲周星馳在拍攝《蓋世豪俠》時，與羅慧娟相戀。（圖／翻攝IMDB）
▲周星馳在拍攝《蓋世豪俠》時，與羅慧娟相戀。（圖／翻攝IMDB）
執導《家有囍事》的導演高志森，日前在微博發文，提到當年與周星馳合作時，很多演出細節，都是他與周星馳在羅慧娟家討論出來的，「我上羅家與星爺聊拍攝內容，從對白到畫面、分鏡鏡頭，十分細緻。」也爆料，羅慧娟總是聽而不語，是笑點的最佳測試對象，所以她也是第一位知道《家有囍事》周星馳所有戲份、笑料的觀眾。

高志森直言，許多導演都認為周星馳難搞，但其實只是不知道該怎麼去跟演員溝通，而在與周星馳溝通過程中，高志森指羅慧娟是他的恩人，「這點常在心中。」

▲高志森提到當年周星馳與羅慧娟的互動狀況。（圖／翻攝高志森微博）
▲高志森提到當年周星馳與羅慧娟的互動狀況。（圖／翻攝高志森微博）
 

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