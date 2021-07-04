醫生熱情招呼宋智孝　她「裝不認識」被李光洙嗆爆

南韓人氣長壽節目《Running Man》繼夯劇《Penthouse上流戰爭》三位女主角金素妍、李智雅、柳真作客，劇中三位男演員朴殷碩、尹鐘焄、河道權也上門踢館，劇中飾演醫生的尹鐘焄，開場就熱情的和宋智孝問候，原來2人2014年就一起合作拍《急診男女》，結果宋智孝卻「喪失記憶」，李光洙忍不住吐槽：「每次認識宋智孝的來賓，一問自己什麼時候跟她合作過？她都會瞬間定住，像是聽不到一樣。」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-07-04 08:00:00
朴殷碩外型看起來相當年輕，但他已經38歲，年紀震驚所有人，對比之下池錫辰慘遭揶揄：「人家這才是超級童顏！你大概只有穿著是，外殼童顏而已！」對於初次挑戰綜藝節目，朴殷碩說自己就像單純的小白羊誤入叢林，玩遊戲時身上的獎杯圖章一不小心就被偷個精光，慢慢適應節目風格後，在撕名牌遊戲完全殺紅眼，和尹鐘焄一度僵持不下，兩人的對決簡直就是重現在《Penthouse上流戰爭》劇中的對立感。
朴殷碩常在社群平台分享騎單車及重機的生活照，各類型運動項目都難不倒他，節目中玩起足球得心應手，靠著矯健的身手得分，讓隊友狂讚：「他真的不是開玩笑的！怎麼那麼厲害！像個海狗一樣飛來飛去的！」《Running Man》每週日晚間6點在中天綜合台36頻道播出。