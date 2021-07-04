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醫生熱情招呼宋智孝　她「裝不認識」被李光洙嗆爆

▲尹鐘焄（左）曾與宋智孝合作拍電視劇，但女生完全不記得。（圖／中天）
▲尹鐘焄（左）曾與宋智孝合作拍電視劇，但女生完全不記得。（圖／中天）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-04 08:00:00

南韓人氣長壽節目《Running Man》繼夯劇《Penthouse上流戰爭》三位女主角金素妍、李智雅、柳真作客，劇中三位男演員朴殷碩、尹鐘焄、河道權也上門踢館，劇中飾演醫生的尹鐘焄，開場就熱情的和宋智孝問候，原來2人2014年就一起合作拍《急診男女》，結果宋智孝卻「喪失記憶」，李光洙忍不住吐槽：「每次認識宋智孝的來賓，一問自己什麼時候跟她合作過？她都會瞬間定住，像是聽不到一樣。」 

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▲朴殷碩（左）跟尹鐘焄節目中廝殺。（圖／中天）
▲朴殷碩（左）跟尹鐘焄節目中廝殺。（圖／中天）
朴殷碩外型看起來相當年輕，但他已經38歲，年紀震驚所有人，對比之下池錫辰慘遭揶揄：「人家這才是超級童顏！你大概只有穿著是，外殼童顏而已！」對於初次挑戰綜藝節目，朴殷碩說自己就像單純的小白羊誤入叢林，玩遊戲時身上的獎杯圖章一不小心就被偷個精光，慢慢適應節目風格後，在撕名牌遊戲完全殺紅眼，和尹鐘焄一度僵持不下，兩人的對決簡直就是重現在《Penthouse上流戰爭》劇中的對立感。 

朴殷碩常在社群平台分享騎單車及重機的生活照，各類型運動項目都難不倒他，節目中玩起足球得心應手，靠著矯健的身手得分，讓隊友狂讚：「他真的不是開玩笑的！怎麼那麼厲害！像個海狗一樣飛來飛去的！」《Running Man》每週日晚間6點在中天綜合台36頻道播出。

▲朴殷碩身手矯健。（圖／中天）
▲朴殷碩身手矯健。（圖／中天）
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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
16.67%83.33%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.91%16.09%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.2%10.8%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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