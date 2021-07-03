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屏東枋寮完成萬人篩檢　全鄉大清消防堵病毒

▲枋寮鄉今天起至5日全面大清消，因為枋寮鄉土地非常遼闊，消毒區域主要集中在住家附近，包括北勢寮各村、水底寮各村及北旗尾各村進行地毯式消毒。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.03）
▲枋寮鄉今天起至5日全面大清消，因為枋寮鄉土地非常遼闊，消毒區域主要集中在住家附近，包括北勢寮各村、水底寮各村及北旗尾各村進行地毯式消毒。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.03）

記者黃正忠／屏東報導

2021-07-03 16:21:21

「各位弟兄同仁，大家辛苦了！」屏東枋寮鄉篩檢任務2日告一段落，屏東縣長潘孟安今天(3日)一早即親自前往第一線督軍，率同環保局人員與國軍化學兵共120人，進行枋寮全鄉大消毒，務必徹底防堵病毒，讓枋寮鄉親開啟另一階段防疫生活，並大聲疾呼：「Delta變種病毒頑強，除疫必盡，全力以赴！」

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▲屏東縣長潘孟安(3日)一早即親自前往第一線督軍，率同環保局人員與國軍化學兵共120人，進行枋寮全鄉大消毒，務必徹底防堵病毒。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣長潘孟安(3日)一早即親自前往第一線督軍，率同環保局人員與國軍化學兵共120人，進行枋寮全鄉大消毒，務必徹底防堵病毒。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.03）
屏東縣政府環保局邀集國軍八軍團、縣府民政處、後指部、39化兵群、枋寮鄉公所、枋寮分局與會，決議消毒分為三大隊，今天上午在枋寮村德興宮（媽祖廟）集合整備，9時準時出發。

潘孟安一早抵達，除了勉勵第一線工作人員的辛勞，同時溫馨提醒天氣炎熱，注意身體狀況，安全第一。也請枋寮在地鄉親打開家門，消毒大隊協助徹底消毒，讓病毒無所遁形，持續嚴守防疫措施。

潘孟安表示，枋寮醫院有多名感染Delta變種病毒的確診者去過，縣府所設置的三篩檢站共篩檢9159人，PCR全是陰性。

雖然篩檢任務結束，但縣府料敵從嚴，前進指揮所仍將遷到枋寮高中持續運作，今天起連續3天進行環境大清消，人員包括環保局及國軍化學兵共120人，兵分三路，只要民眾願意開門，就會進入家戶清消，防堵病毒。

▲枋寮鄉今天起連續3天進行環境大清消，人員包括環保局及國軍化學兵共120人，兵分三路，只要民眾願意開門，就會進入家戶清消，防堵病毒。（圖／屏東縣政府提供,
▲枋寮鄉今天起連續3天進行環境大清消，環保局及國軍化學兵共120人，只要民眾願意開門，就會進入家戶清消，防堵病毒。（圖／屏東縣政府提供, 2021.07.03）
潘孟安說，枋寮鄉3日至5日全面大清消，因為枋寮鄉土地非常遼闊，消毒區域主要集中在住家附近，包括北勢寮各村、水底寮各村及北旗尾各村進行地毯式消毒。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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