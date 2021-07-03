COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

雞排妹要結婚？突脫口「私領域規劃」　預告會讓大家驚豔

▲雞排妹突脫口私領域規劃，預告會讓大家驚豔。（圖／雞排妹IG）
▲雞排妹突脫口私領域規劃，預告會讓大家驚豔。（圖／雞排妹IG）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-03 16:10:26｜2021-07-03 16:14:00

藝人雞排妹（鄭家純）甜美可愛，身材嬌小卻擁有魔鬼般的身材，除了演藝事業之外，也積極經營副業，創立情趣用品品牌，而事業心強大的她，今（3）日突然脫口本來預計今年要結婚，甚至預告未來會讓大家驚豔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲雞排妹積極經營副業。（圖／雞排妹IG）
▲雞排妹積極經營副業。（圖／雞排妹IG）
雞排妹近日在IG上和粉絲們玩起你問我答的遊戲，被問到未來重大的規劃和決定，她大方透露個人的私領域：「本來以為今年會結婚，現在這個規劃取消。」毫不避諱地公開想婚念頭，至於工作部分，她喊話未來會讓大家驚豔或驚嚇，而原先赴日本留學的計劃，也因為疫情影響，從四月延至十月。

另外，雞排妹年初控訴歌手翁立友性騷擾，被網友問到如何調適心情，她也不吝嗇地回答：「如果連我這樣，有影響力又不怕輿論壓力的人，都無法迎戰，其他弱勢的人看了只會更害怕，那些壞人則更猖狂。」（編輯：侯家瑜）

▲雞排妹回答網友問題。（圖／雞排妹IG）
▲雞排妹回答網友問題。（圖／雞排妹IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.64%16.36%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.39%11.61%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.59%81.41%
2021-06-29-2021-07-03
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀