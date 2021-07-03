雞排妹要結婚？突脫口「私領域規劃」　預告會讓大家驚豔

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雞排妹近日在IG上和粉絲們玩起你問我答的遊戲，被問到未來重大的規劃和決定，她大方透露個人的私領域：「本來以為今年會結婚，現在這個規劃取消。」毫不避諱地公開想婚念頭，至於工作部分，她喊話未來會讓大家驚豔或驚嚇，而原先赴日本留學的計劃，也因為疫情影響，從四月延至十月。
另外，雞排妹年初控訴歌手翁立友性騷擾，被網友問到如何調適心情，她也不吝嗇地回答：「如果連我這樣，有影響力又不怕輿論壓力的人，都無法迎戰，其他弱勢的人看了只會更害怕，那些壞人則更猖狂。」（編輯：侯家瑜）
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