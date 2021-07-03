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環南市場發現無症狀黑數多　柯文哲：擬開罰不配合篩檢者

▲環南市場爆出群聚案例，引發外界關注，台北市長柯文哲以市場專案盼控制批發市場疫情。（圖／資料照片）
▲環南市場爆出群聚案例，引發外界關注，台北市長柯文哲以市場專案盼控制批發市場疫情。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-03 16:12:01｜2021-07-03 16:12:15

北農日前發生武漢肺炎疫情群聚感染，台北市政府1日起針對批發市場從業人員進行大規模PCR檢測，環南市場有41名PCR陽性。台北市長柯文哲今（3）日記者會上表示，觀察這41名確診者，只有5名送到醫院，也就是，只有5名又症狀，因此無症狀的黑數可能滿多的，接下來會向中央請示，未來若被疾病管制科判定需要篩檢，就要出來篩，若不配合，應該用傳染病防治法罰3000至15000元，「政府要有這種公權力！」

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各界關注批發市場群聚染疫案例，柯文哲在下午疫情記者會上表示，環南市場造冊2800人，幾乎都有來檢驗，發現41個陽性，其中27個北市、14個新北，染疫的有承銷商、員工家屬，也有施工廠商。

柯文哲提到，比較特別的是，他們觀察這41個確診者48小時後，發現只有5個送醫院，也就是只有5人有症狀，看到這個數字，他們有新的反省，無症狀的黑數可能還是很多。

柯文哲說，目前大部分案例還是英國變種病毒，特別是年輕力壯的族群染疫，可能表現多為無症狀，像是市場工作者多屬於勞動工作者，多半身強體壯，因此北市要開始思考，當大規模感染壓制後，年輕族群、無症狀感染者的問題要怎麼解決。

他認為，接下來針對控制疫情有兩個方向，第一，未來一但被疾病管制科判定需要篩檢，就應該出來篩檢，若不出來篩檢，政府就應該運用公權力，依照傳染病防治法開罰，市府會幫忙出計程車錢、篩檢費用等；這部分會再跟中央請示。

他提到，日前的大安區耳鼻喉科醫師染疫案例，匡列了200多名曾與醫師接觸的病患，但打電話請他們篩檢，只有60幾個願意篩檢，140多個都不願意，配合篩檢應是國民義務。

第二，北市已具備中大型PCR篩檢的能力，未來只要判定一個區域有危險，就會進行區域篩檢。

柯文哲說，處理疫情有兩個戰略：普篩＋打疫苗，批發市場 14000名攤商1日前都打完疫苗，希望10至14天後可以發揮作用，擋住疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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