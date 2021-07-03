北市家戶感染仍多！柯文哲：以每週少一半確診案例為目標
中央流行疫情指揮中心公布今（3）日新增76例本土確診案例，個案分布以台北市48例最多，其次為新北市24例。台北市長柯文哲表示，不太清楚這48例是否有包括環南市場的案例，每天看數字沒有什麼意義，會受限於行政流程等，因此一週一週看趨勢比較有意義，北市目前以一週減少一半案例為目標，會持續監測12個行政區的確診案例數變化。
記者余祥／台北報導
2021-07-03 16:26:45｜2021-07-03 16:59:54
柯文哲說，現在的做法是，如果12個行政區有一個區域確診案例數每週不減反增就是有問題，按照清零計畫在跑，分為兩系統，一為一般的疫調，二為市場專案，處理批發市場的個案。
他指出，北投區6/27-7/3的確診案例與6/20-26日相比，竟然增加，他們去疫調發現多為家戶感染，9個確診者中有8個來自2個家庭，因此家戶感然仍為最大宗。
柯文哲表示，只要家人有症狀，不要拖一兩天，馬上去醫院篩檢，現在所有醫院的檢測量能都提升，北市PCR24小時結果就可出爐佔98％，希望有症狀者都儘速篩檢。
另外，柯文哲再次呼籲，在家裡不要同桌吃飯，看是時間分開貨距離分開，並且要盡量保持社交距離。
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