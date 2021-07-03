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北市家戶感染仍多！柯文哲：以每週少一半確診案例為目標

▲台北市長柯文哲表示，北市目前以一週減少一半案例為目標，會持續監測12個行政區的確診案例數變化。（圖／資料照片）
▲台北市長柯文哲表示，北市目前以一週減少一半案例為目標，會持續監測12個行政區的確診案例數變化。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-07-03 16:26:45｜2021-07-03 16:59:54

中央流行疫情指揮中心公布今（3）日新增76例本土確診案例，個案分布以台北市48例最多，其次為新北市24例。台北市長柯文哲表示，不太清楚這48例是否有包括環南市場的案例，每天看數字沒有什麼意義，會受限於行政流程等，因此一週一週看趨勢比較有意義，北市目前以一週減少一半案例為目標，會持續監測12個行政區的確診案例數變化。

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柯文哲說，現在的做法是，如果12個行政區有一個區域確診案例數每週不減反增就是有問題，按照清零計畫在跑，分為兩系統，一為一般的疫調，二為市場專案，處理批發市場的個案。

他指出，北投區6/27-7/3的確診案例與6/20-26日相比，竟然增加，他們去疫調發現多為家戶感染，9個確診者中有8個來自2個家庭，因此家戶感然仍為最大宗。

柯文哲表示，只要家人有症狀，不要拖一兩天，馬上去醫院篩檢，現在所有醫院的檢測量能都提升，北市PCR24小時結果就可出爐佔98％，希望有症狀者都儘速篩檢。

另外，柯文哲再次呼籲，在家裡不要同桌吃飯，看是時間分開貨距離分開，並且要盡量保持社交距離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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