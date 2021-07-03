羅一鈞：研判北市批發市場疫情非Delta　基因定序進行中

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北3日電）北市爆發批發市場染疫案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，病毒定序仍進行中，但近期雙北染疫個案多染Alpha變異株，以流行病學研判，暫不擔心Delta株入侵雙北。





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台北農產運銷公司日前發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情群聚感染，台北市政府7月起針對批發市場從業人員進行大規模PCR檢測，環南市場驗出40多人確診，基因定序結果將成為釐清感染源重要參考依據之一。





外界擔心，北市批發市場是否感染最早從印度發現的Delta變異株。





中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，無論北農還是環南市場，確診個案的病毒基因定序都在進行當中，但根據最近雙北確診個案的定序結果，均為最早在英國發現的Alpha變異株，先前新北家禽市場也是Alpha變異株。





因此，羅一鈞說，目前雖然批發市場病毒基因定序還沒出爐，但就流行病學來看，雙北應該不用擔心有Delta變異株疫情，但強調會持續做監測。（編輯：陳政偉）1100703



