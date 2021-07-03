莫德納接種現首例死亡個案？莊人祥說明疫苗不良反應統計

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外根據各國疫苗上市後的安全性監測那個報告，極少數的年輕族群，在接種mRNA疫苗之後發生心肌炎的不良反應事件，都是發生在接種後數天內，所以我們建議就是接種mRNA疫苗後應該注意啊如果出現胸痛、喘、心悸的癥狀應立即就醫。
莊人祥說明，針對國內接種，都用V-Watch來去主動追蹤人數，包含有關不良反應的部分，目前為止有關AZ已經有追蹤了55894人，以女性佔6成最多，那另外18到49歲佔7成6，已廠牌分AZ大概2萬6、莫德納2萬9，年齡族群以18到49歲為主，那女性比例是莫德納佔7成，AZ不到5成，AZ主要的前十大症況和莫德納沒什麼不同，以注射部位的疼痛的部分為主，那這個部分大概佔5成超過5成5，那再來就是疲倦、肌肉疼痛，發燒的部分可能是第一天跟第二天比較多，大約20%多，之後就比較好一點。
以其他國家來看AZ第2劑副作用會少一點，台灣狀況類似，最多的還是屬於注射部位疼痛，發燒的部分降至3%左右，癥狀都顯著地降低。
莫德納第2劑部分，在這個部分還是最多的還是以注射部位疼痛為主，但佔得比較高是大概7成7大於將近8成了，其他的部分就比較少見，發燒的部分只有三3%，所以莫德納在第1劑依國外經驗是副作用比較少，但第2劑的副作用比較高，國內目前還沒有接種第2劑，所以總結部分是，莫德納打第1劑的發燒大26.9%，那 AZ第2劑是3%，第1劑是3.1％，未來還會再針對第2劑來做追蹤。
針對台南的死亡事件，莊人祥表示，有接到衛生局通報，目前會依照流程處理，那以莫德納來說，台灣總共打了15萬7千劑，接種後不良事件有57件，非嚴重不良事件有31件，有疑似嚴重過敏反應的有2件，那其他疑似嚴重不良事件有24件，而該死亡個案統計目前是還沒有進來，未來會再繼續統計。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。