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莫德納接種現首例死亡個案？莊人祥說明疫苗不良反應統計

▲指揮中心發言人莊人祥今（3）日表示，針對該案有收到通報但還未納入統計，目前觀察莫德納嚴重不良反應為嚴重過敏反應，另外年輕族群則要注意發生心肌炎。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心發言人莊人祥今（3）日表示，針對該案有收到通報但還未納入統計，目前觀察莫德納嚴重不良反應為嚴重過敏反應，另外年輕族群則要注意發生心肌炎。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-03 16:36:37｜2021-07-03 17:04:10

台南市出現施打莫德納疫苗後的隔日死亡病例，這也是首例莫德納死亡個案，指揮中心發言人莊人祥今（3）日表示，針對該案有收到通報但還未納入統計，目前觀察莫德納嚴重不良反應為嚴重過敏反應，另外年輕族群則要注意發生心肌炎。

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針對疫苗不良反應，莊人祥報告，莫德納疫苗第一個是比較常見，大於10%的就是接種部位的疼痛腫脹、疲倦等、發燒，都是常見症狀，另外還有常見1%以上10%以下，屬於接種部位紅斑蕁麻疹，不常見的部分有接種部位搔癢，還有罕見的部分是屬於這個顏面神經的麻痹啊臉部腫脹，還不清楚發生率部分則是立即性的過敏性反應，因此建議接種後，民眾應自我觀察15分鐘，如果經曾因其他疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應的民眾，則觀察至少30分鐘，接種後有持續發燒超過48小時或是嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適癥狀那就應該儘速就醫告知醫師，並告知疫苗接種史。

▲指揮中心公布國內疫苗不良症狀統計。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布國內疫苗不良症狀統計。（圖／指揮中心提供）
另外根據各國疫苗上市後的安全性監測那個報告，極少數的年輕族群，在接種mRNA疫苗之後發生心肌炎的不良反應事件，都是發生在接種後數天內，所以我們建議就是接種mRNA疫苗後應該注意啊如果出現胸痛、喘、心悸的癥狀應立即就醫。

莊人祥說明，針對國內接種，都用V-Watch來去主動追蹤人數，包含有關不良反應的部分，目前為止有關AZ已經有追蹤了55894人，以女性佔6成最多，那另外18到49歲佔7成6，已廠牌分AZ大概2萬6、莫德納2萬9，年齡族群以18到49歲為主，那女性比例是莫德納佔7成，AZ不到5成，AZ主要的前十大症況和莫德納沒什麼不同，以注射部位的疼痛的部分為主，那這個部分大概佔5成超過5成5，那再來就是疲倦、肌肉疼痛，發燒的部分可能是第一天跟第二天比較多，大約20%多，之後就比較好一點。

▲指揮中心公布國內疫苗不良症狀統計。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布國內疫苗不良症狀統計。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布國內疫苗不良症狀統計。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布國內疫苗不良症狀統計。（圖／指揮中心提供）
以其他國家來看AZ第2劑副作用會少一點，台灣狀況類似，最多的還是屬於注射部位疼痛，發燒的部分降至3%左右，癥狀都顯著地降低。

莫德納第2劑部分，在這個部分還是最多的還是以注射部位疼痛為主，但佔得比較高是大概7成7大於將近8成了，其他的部分就比較少見，發燒的部分只有三3%，所以莫德納在第1劑依國外經驗是副作用比較少，但第2劑的副作用比較高，國內目前還沒有接種第2劑，所以總結部分是，莫德納打第1劑的發燒大26.9%，那 AZ第2劑是3%，第1劑是3.1％，未來還會再針對第2劑來做追蹤。

▲指揮中心公布國內疫苗不良症狀統計。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布國內疫苗不良症狀統計。（圖／指揮中心提供）
針對台南的死亡事件，莊人祥表示，有接到衛生局通報，目前會依照流程處理，那以莫德納來說，台灣總共打了15萬7千劑，接種後不良事件有57件，非嚴重不良事件有31件，有疑似嚴重過敏反應的有2件，那其他疑似嚴重不良事件有24件，而該死亡個案統計目前是還沒有進來，未來會再繼續統計。

▲指揮中心公布國內疫苗不良症狀統計。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布國內疫苗不良症狀統計。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
85.25%14.75%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.58%11.42%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.51%81.49%
2021-06-29-2021-07-03
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