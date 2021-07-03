長者施打單日101.16%　陳其邁：疫苗的事交給市長來煩腦

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陳其邁進一步說明前兩天施打疫苗情況，前天有99%，昨天更高達101.16%，其中不在籍長輩更高達5%，已高出原本估算疫苗數量；基於高雄市籍優先考量，決定這兩天暫停施打不在籍長輩。
陳其邁表示，很多子女很孝順，大老遠將長輩從屏東、台南、甚至嘉義帶來高雄打疫苗，但今天、明天要跟大家說聲抱歉，因為已經滿載，且醫護很辛苦，真的很抱歉。不過他也保證，這幾天需先顧到接到通知的長輩，所以請不在籍的長輩下週再來，保證一定打得到。
高市從1日下午起開始幫長者接種莫德納疫苗，昨天就打完3萬4,298劑，衛生局昨晚間8時18分通知因近日疫苗施打率高，為避免人潮擁擠群聚、尊重他人權益，從今天起嚴格執行接種分流原則，包括要依照通知單時間、地點施打，不符者不受理，要求市民不要跨區、不要在非通知時前往。
衛生局簡任技正潘炤穎也表示，從7/1開始接種，迄今有發現一起現場接種後嚴重休克狀況，個案休克和施打疫苗的關聯性未確認。
衛生局於記者會後表示，7月2日下午接種站一名70多歲男性民眾到站接種默德納疫苗，個案有中風及糖尿病病史，醫師評估長者未有過敏史及相關疫苗接種風險，故依照本人及家屬意願施打疫苗，個案於接種疫苗後半小時內發現意識不清，經現場醫師評估緊急送醫，當日不幸身故，本案已由區公所進行慰問，衛生所協助辦理後續補助救濟資訊。
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