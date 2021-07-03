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長者施打單日101.16%　陳其邁：疫苗的事交給市長來煩腦

▲高市疫苗施打率101.16%，陳其邁表示疫苗的事交給市長來煩腦並向市民保證下周不在籍長輩一定打得到。(圖／高市府提供)
▲高市疫苗施打率101.16%，陳其邁表示疫苗的事交給市長來煩腦並向市民保證下周不在籍長輩一定打得到。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-03 16:59:11｜2021-07-03 17:32:40

莫德納疫苗於7月1日在全台開打，高雄市政府統計，2日來各區接種站長者施打率是101.16%，市長陳其邁今（2）日宣布目前高雄市的疫苗涵蓋率已經突破10％，超過27萬人施打。他呼籲大家要遵守分流原則，按照通知書的時間前往，保持社交距離，他強調，疫苗的事交給市長來煩惱，但也拜託不在籍長輩下週再來，保證打得到。

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▲高雄市政府統計，2日來各區接種站長者施打率是101.16%。(圖／高市府提供)
▲高雄市政府統計，2日來各區接種站長者施打率是101.16%。(圖／高市府提供)
陳其邁進一步說明前兩天施打疫苗情況，前天有99%，昨天更高達101.16%，其中不在籍長輩更高達5%，已高出原本估算疫苗數量；基於高雄市籍優先考量，決定這兩天暫停施打不在籍長輩。

陳其邁表示，很多子女很孝順，大老遠將長輩從屏東、台南、甚至嘉義帶來高雄打疫苗，但今天、明天要跟大家說聲抱歉，因為已經滿載，且醫護很辛苦，真的很抱歉。不過他也保證，這幾天需先顧到接到通知的長輩，所以請不在籍的長輩下週再來，保證一定打得到。

高市從1日下午起開始幫長者接種莫德納疫苗，昨天就打完3萬4,298劑，衛生局昨晚間8時18分通知因近日疫苗施打率高，為避免人潮擁擠群聚、尊重他人權益，從今天起嚴格執行接種分流原則，包括要依照通知單時間、地點施打，不符者不受理，要求市民不要跨區、不要在非通知時前往。

衛生局簡任技正潘炤穎也表示，從7/1開始接種，迄今有發現一起現場接種後嚴重休克狀況，個案休克和施打疫苗的關聯性未確認。

衛生局於記者會後表示，7月2日下午接種站一名70多歲男性民眾到站接種默德納疫苗，個案有中風及糖尿病病史，醫師評估長者未有過敏史及相關疫苗接種風險，故依照本人及家屬意願施打疫苗，個案於接種疫苗後半小時內發現意識不清，經現場醫師評估緊急送醫，當日不幸身故，本案已由區公所進行慰問，衛生所協助辦理後續補助救濟資訊。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
85.25%14.75%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.58%11.42%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.51%81.49%
2021-06-29-2021-07-03
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