COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

消毒專車受歡迎　里長齊喊話：要消毒水不要政治口水

▲鄭寶清的「消毒專車」到桃園各區協助，至今已進行半個月廣受歡迎，許多人稱讚效果非常好。（圖／鄭寶清服務處提供）
▲鄭寶清的「消毒專車」到桃園各區協助，至今已進行半個月廣受歡迎，許多人稱讚效果非常好。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-03 16:54:25

本土疫情蔓延，各地積極展開疫苗接種作業以外，基層也自發性投入社區消毒。近日桃園很多里長帶著消毒水在鄰里社區噴灑，桃園市前立委鄭寶清也派出「消毒專車」到桃園各區進行消毒，解決問題。里長直言，「現在民眾最需要的是消毒水，不是政治口水」，基層相信、支持政府防疫政策，用實際行動維護乾淨安全的環境，才能真正解決問題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭寶清近日也在臉書表示，地方消毒資源不足，因此自發性組成「消毒專車」到桃園各區協助，至今已進行半個月廣受歡迎，許多人稱讚效果非常好。他說，希望透過微薄之力，一起分擔辛苦的防疫工作，相信民間與政府團隊、醫護警消人員團結分工，一定能發揮「1+1>2」的力量，共同戰勝病毒。

國內疫情爆發以來，許多人為了疫苗供不應求爭執不休，民眾也擔心出入家門不安全。有桃園里長直言，疫情嚴峻時刻，大家除了迫切需要疫苗以外，民眾最需要的是消毒水，而不是政治口水」，所以很多基層里長都自發性團結起來，在社區街道大力推動消毒作業，保障民眾安全健康的居住環境。

里長強調，口水無法解決問題，只會製造更多問題，政府防疫團隊已經辛苦替台灣守住一年半的疫情，此刻基層能做的就是給予相信及支持，並且付諸行動協助防疫。民眾只要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，也都是用行動愛家園的表現。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
85.25%14.75%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.58%11.42%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.51%81.49%
2021-06-29-2021-07-03
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀