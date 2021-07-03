消毒專車受歡迎　里長齊喊話：要消毒水不要政治口水

本土疫情蔓延，各地積極展開疫苗接種作業以外，基層也自發性投入社區消毒。近日桃園很多里長帶著消毒水在鄰里社區噴灑，桃園市前立委鄭寶清也派出「消毒專車」到桃園各區進行消毒，解決問題。里長直言，「現在民眾最需要的是消毒水，不是政治口水」，基層相信、支持政府防疫政策，用實際行動維護乾淨安全的環境，才能真正解決問題。
記者李春台/桃園報導
2021-07-03 16:54:25
鄭寶清近日也在臉書表示，地方消毒資源不足，因此自發性組成「消毒專車」到桃園各區協助，至今已進行半個月廣受歡迎，許多人稱讚效果非常好。他說，希望透過微薄之力，一起分擔辛苦的防疫工作，相信民間與政府團隊、醫護警消人員團結分工，一定能發揮「1+1>2」的力量，共同戰勝病毒。
國內疫情爆發以來，許多人為了疫苗供不應求爭執不休，民眾也擔心出入家門不安全。有桃園里長直言，疫情嚴峻時刻，大家除了迫切需要疫苗以外，民眾最需要的是消毒水，而不是政治口水」，所以很多基層里長都自發性團結起來，在社區街道大力推動消毒作業，保障民眾安全健康的居住環境。
里長強調，口水無法解決問題，只會製造更多問題，政府防疫團隊已經辛苦替台灣守住一年半的疫情，此刻基層能做的就是給予相信及支持，並且付諸行動協助防疫。民眾只要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，也都是用行動愛家園的表現。
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