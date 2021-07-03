孫大千提4大理由　支持陳柏惟罷免案延期舉行

中選會昨（2）日決議4大公投案，由原訂的8月28日延期到12月18日，同時宣布立委陳柏惟罷免案成立，但是公投日期依然為8月28日，引發質疑。中選會今 （3）日 重申，宣告成案同時，依法須訂投票日，將在16日由委員會審議是否改期。針對該案，前立委孫大千提出四個理由支持延期。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-03 17:04:33
中選會說明，罷免案成立後，暫定罷免投票日是法定程序，改期議題將在16日，由委員會議決定。
孫大千認為，首先，如果全國性的四大公投案都可以延期至12月18日，那麼為什麼地區性的陳柏惟的罷免案不可以延期？第二，不管是四大公投或是罷免投票，都是屬於群聚行為﹔全國人民的健康安全必須要由政府來守護，台中市第二選區民眾的健康安全難道就不重要嗎？
孫大千表示，第三，倘若因為防疫而限制人群進行長距離移動，那麼不是等於變相剝奪台中市第二選區在外求學和工作的年輕世代們的基本人權嗎？第四，如果台中市第二選區在外地工作和求學的選民，為了要行使罷免權，而必須從全國各地搭乘大眾運輸工具返回選區，這難道不會造成人群的長途移動嗎？
最後，孫大千質疑，中選會難道要為了護航陳柏惟，反而要賠上台灣人民辛苦建立起來的防疫成果嗎？