悶壞了！大園竹圍漁港湧人潮　警加強交通疏導

全國防疫三級警戒實施至今已1個多月，不少民眾在家悶壞了，趁著近期疫情稍微趨緩，紛紛外出透氣，其中位於桃園市大園區的竹圍漁港，假日也出現不少採買魚貨的人潮，大園分局對此特別出動警力到場進行交通疏導，避免人、車潮聚集。
記者李春台/桃園報導
2021-07-03 17:05:13
桃園市的竹圍漁港是著名的觀光漁港，遊客可以在當地買魚貨、吃海鮮，吸引不少遊客前往，雖然自三級警戒實施後，客人銳減許多，但近期因疫情稍微趨緩，竹圍漁港在假日已湧現採買的人潮，附近路邊也開始出現違停的情形。
大園分局為避免人、車潮聚集造成防疫破口及交通亂象，特別在周末前至現場會勘，分析易壅塞路段及人潮易聚集處所，並於假日時段由竹圍派出所加派警力進行交通疏導、加強取締違停，同時在漁港內來回巡邏，宣導民眾採買完後儘速離開，且勿逗留聚集。
警方提醒，目前竹圍漁港的魚貨直銷中心有採身分證單雙號分流，民眾應多加注意避免白跑一趟，也減少群聚的風險，呼籲民眾遵守相關防疫措施，共同努力度過這波疫情。
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