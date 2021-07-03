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悶壞了！大園竹圍漁港湧人潮　警加強交通疏導

▲在家悶壞了，趁著近期疫情稍微趨緩，不少民眾到竹圍漁港逛市場採買魚貨，出現了讓人擔心的人潮。（圖／大園分局提供）
▲在家悶壞了，趁著近期疫情稍微趨緩，不少民眾到竹圍漁港逛市場採買魚貨，出現了讓人擔心的人潮。（圖／大園分局提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-03 17:05:13

全國防疫三級警戒實施至今已1個多月，不少民眾在家悶壞了，趁著近期疫情稍微趨緩，紛紛外出透氣，其中位於桃園市大園區的竹圍漁港，假日也出現不少採買魚貨的人潮，大園分局對此特別出動警力到場進行交通疏導，避免人、車潮聚集。

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桃園市的竹圍漁港是著名的觀光漁港，遊客可以在當地買魚貨、吃海鮮，吸引不少遊客前往，雖然自三級警戒實施後，客人銳減許多，但近期因疫情稍微趨緩，竹圍漁港在假日已湧現採買的人潮，附近路邊也開始出現違停的情形。

大園分局為避免人、車潮聚集造成防疫破口及交通亂象，特別在周末前至現場會勘，分析易壅塞路段及人潮易聚集處所，並於假日時段由竹圍派出所加派警力進行交通疏導、加強取締違停，同時在漁港內來回巡邏，宣導民眾採買完後儘速離開，且勿逗留聚集。

警方提醒，目前竹圍漁港的魚貨直銷中心有採身分證單雙號分流，民眾應多加注意避免白跑一趟，也減少群聚的風險，呼籲民眾遵守相關防疫措施，共同努力度過這波疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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