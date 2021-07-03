體恤醫護辛勞 陳其邁加碼醫護疫苗接種診補助至2000元
「這是我們的戰士！醫護同仁真的很辛苦!」高雄市長陳其邁今（2）日宣布「高市加碼醫護關懷專案」，特別是疫苗接種診補助，從一天1000元加碼至一天2000元，並回溯至5月1日。陳其邁說，看到醫護同仁在衝鋒陷陣，感同身受，他們是我們的戰士。陳其邁也向市民朋友呼籲，打完疫苗後，可以跟醫護人員說聲「謝謝!」他們會很感動。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-03 17:25:37｜2021-07-03 17:26:31
陳其邁今天宣布「高市加碼醫護關懷專案」，繼110年春節第一線醫護工作慰問金；醫護疫苗接種保險；專責醫院及應變醫院醫護安心旅館入住；陳其邁今天宣布「高市加碼醫護關懷專案」未來疫苗接種診補助從一天1000元加碼至一天2000元並且從5月1日開始回溯。 陳其邁說，這陣子到接種站施打疫苗情況踴躍，謝謝許多醫護幫忙，他注意到不少醫護穿著隔離衣，裏頭的衣服總是汗流夾背，且醫護同仁因擔心家人被感染，高市也提供醫護人員隨時到旅館進住。他坦言，自己非常感動，醫護同仁犧牲時間，冒了很高風險上前線，真的很辛苦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。