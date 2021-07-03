首日入境普篩1392人醫護吃緊　陳宗彥：將增加13窗口

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桃園機場篩檢配置部分，第一航廈的部分採檢站有2位護理師，跟2名協勤人員，在候客區則有2名護理、2名協勤人員，第二航廈有4名護理師、6名協勤，採檢站2位護理、2位協勤人員，航廈內則為2名護理、4名協勤人員，不包含機場公司協助引導人員，包含整個CIQS團隊，在日前已經把現場的動線安排、指引做好，「同仁很辛苦那也很順利的完成。」
在第一航廈跟第二航廈都是運用現在現有的5個採檢窗口執行，同時也在現場在旅客候位區利用這個入境大廳的大螢幕宣導衛教流程，旅客知道如何來進行採檢，「那確實第一天用沒有辦法在飛機上就可以立即完成這些衛教的工作，那未來我們會跟航空公司合作，也有協調航空公司在機上影片更新，幫忙協助在落地之前播放」。
針對人力吃緊部分，陳宗彥回應，未來一周會透過機場公司的協助，在兩個航站都會分別在這個增加13個採檢窗口，讓整個順暢度更快，昨天大概半個小時後可以執行45到50位的旅客喔，「同仁其實是在現場士氣很高，也都幫這些旅客妥善地去做教育訓練跟安排，那整個機場團隊大家一起的合作，一定是不斷改進。」
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