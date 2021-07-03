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首日入境普篩1392人醫護吃緊　陳宗彥：將增加13窗口

▲桃園機場因應最新政策，昨（2）日開始設置臨時篩檢站。（圖／NOWnews資料照）
▲桃園機場因應最新政策，昨（2）日開始設置臨時篩檢站。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-07-03 17:24:35｜2021-07-03 17:24:55

昨（2）日為入境普篩實施首日，指揮中心指出，單日就篩檢了1392人，其中高風險國家入境者有29，另外有醫療人員怨第一線採檢人力不足，指揮中心副指揮官陳宗彥今（3）日表示，未來一周將增加13處採檢窗口，未來會持續改進，也感謝工作人員的辛勞。

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針對首日入境普篩狀況，陳宗彥指出，全國總共有1392位入境，在桃園機場有1188位、松山機場79位、小港機場114位、台中港7位，高雄港2位、雲林麥寮港2位，有高風險國家旅遊史則有39位，直接到集中檢疫場所採檢，另有一位旅客發燒後送就醫，現場採檢有1352位。

桃園機場篩檢配置部分，第一航廈的部分採檢站有2位護理師，跟2名協勤人員，在候客區則有2名護理、2名協勤人員，第二航廈有4名護理師、6名協勤，採檢站2位護理、2位協勤人員，航廈內則為2名護理、4名協勤人員，不包含機場公司協助引導人員，包含整個CIQS團隊，在日前已經把現場的動線安排、指引做好，「同仁很辛苦那也很順利的完成。」

在第一航廈跟第二航廈都是運用現在現有的5個採檢窗口執行，同時也在現場在旅客候位區利用這個入境大廳的大螢幕宣導衛教流程，旅客知道如何來進行採檢，「那確實第一天用沒有辦法在飛機上就可以立即完成這些衛教的工作，那未來我們會跟航空公司合作，也有協調航空公司在機上影片更新，幫忙協助在落地之前播放」。

針對人力吃緊部分，陳宗彥回應，未來一周會透過機場公司的協助，在兩個航站都會分別在這個增加13個採檢窗口，讓整個順暢度更快，昨天大概半個小時後可以執行45到50位的旅客喔，「同仁其實是在現場士氣很高，也都幫這些旅客妥善地去做教育訓練跟安排，那整個機場團隊大家一起的合作，一定是不斷改進。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。


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