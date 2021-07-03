殘劑現場登記搶破頭　花蓮急改網路預約

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花蓮縣政府殘劑疫苗採現場登記候補，每站每天開放7人，開放時間為上午7時30分，不少民眾漏夜排隊，等著工作人員喊「開始」後，站在7格方格內的就是搶到名額，民眾蜂擁跑向施打站前的編號方格，有人奔跑途中摔倒，有民眾氣得大罵「人民是狗嗎」。
殘劑預約方式引起民眾怨聲連連，花蓮縣長徐榛蔚上午緊急宣布調整預約方式，取消現場登記，改採網路預約。下午舉行防疫記者會說明最新的預約方式。
徐榛蔚指出，網路預約時間為施打疫苗當天早上8時，民眾可至http://covid-19.hlc.edu.tw網站登錄預約，每站開放10名，依登錄順位電話通知，實際施打人數以當天殘劑數量而定。
衛生局長朱家祥指出，殘劑疫苗施打通知，會在結束前15分鐘，依序電話通知民眾帶身分證、健保卡前往接種，務必在30分鐘內到達現場，若無法在時間內抵達，會順延給下一號民眾。
朱家祥指出，今天擴大施打莫德納疫苗，民眾接種意願很高，各施打站平均有6成施打率，目前名額還有剩餘，呼籲符合資格長者盡快預約施打。
此外，縣府也針對留學生開設疫苗施打專案。徐榛蔚指出，有出國就學需求民眾，可於5日至9日，撥打衛生局專線03-8227204聯繫，提供入學證明或學生證，由衛生局協助列冊、爭取疫苗施打。（編輯：郭諭儒）1100703