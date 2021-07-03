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高雄疫苗覆蓋率達到10%　醫護出勤津貼加碼至2,000元

▲高雄市長陳其邁說，每劑疫苗都很珍貴，所以高雄市大多都採用1CC的針筒施打，抽取時劑量標示清楚準確，也能提高施打速度。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁說，每劑疫苗都很珍貴，所以高雄市大多都採用1CC的針筒施打，抽取時劑量標示清楚準確，也能提高施打速度。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-03 17:40:51｜2021-07-03 19:26:40

高雄市莫德納疫苗「打」氣熱絡，7月1日打了施打率有99%、7月2日更達到 101.6%，在昨天整天施打結束後，高雄COVID-19疫苗覆蓋率已經超過10%，高雄市長陳其邁指出，疫苗還是終結疫情最有效的方式，為了感謝醫護同仁，也宣布醫護出勤津貼，從過去的每人每日1,000元加碼至2,000元，大家一起挺醫護。

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▲高雄市長陳其邁今（3）日宣布，醫護出勤津貼從原本的每人每日1,000元，加碼至2,000元。。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁今（3）日宣布，醫護出勤津貼從原本的每人每日1,000元，加碼至2,000元。。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁說，以7月2日來講，預計施打數是33,903人，昨日上、下午72到74歲部分共施打了27,799人，75歲以上則打了5,034人，所以在7月2日接種率是101.6%，其中不在籍是5%，施打人數已經高出原本的估算，7月1日打了99%、7月2日更打了101.6%。

陳其邁也說，他知道有些子女很孝順，從不同縣市開車載父母來高雄打疫苗，但疫苗數量真的非常緊「市長先跟大家說聲抱歉」，不在籍的長輩施打這周先暫停，7月5日上午下一波的莫德納疫苗就會到，下周一定會讓大家打好打滿，不用擔心。

▲高雄莫德納疫苗「打」氣驚人，7月1日打了99%、7月2日更是打了
▲高雄莫德納疫苗「打」氣驚人，7月1日打了99%、7月2日更是打了 101.6%。（圖／高雄市政府提供）
對於台灣醫事行動聯盟聲明指出，疫苗接種站的醫護工作負荷過大，陳其邁表示，疫苗接種站很多醫護同仁都來自於高雄幾家醫療機構和基層診所，在防疫期間，醫護人力相對會比較緊張「這是事實」，市府也希望更關心醫護同仁，所以今日宣布，原先發放每人每日1,000元的出勤津貼，加碼達到1天2,000元，並從5月1日起開始回溯。

陳其邁指出，醫護的辛苦大家感同身受，等疫情流行結束後像請吃飯等等的，市長也會負起責任，也建議衛福部，專責病房、負壓隔離病房醫護同仁的同住家屬，應該考慮讓他們優先施打疫苗，這些醫護的同住家屬還是有一定的染疫風險，建議衛福部可以考量一下。

▲高雄COVID-19社區疫苗接種站，明（4）日有17站。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄COVID-19社區疫苗接種站，明（4）日有17站。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁強調，疫苗接種明日還是持續進行，希望拿到通知書的民眾按照通知書的時間到接種站施打疫苗，人潮儘量分散，不要大家都跑來群聚，若發現人太多，也可以直接到高雄展覽館的大型接種站施打，高雄展覽館為此南北展館全開，現場安排16條打線，提供大家服務，錯過施打時間的長輩們也不用擔心，下周再補打即可，一定會讓大家打好打滿。

▲7月3日全台確診病例分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月3日全台確診病例分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
85.71%14.29%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.71%11.29%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.39%81.61%
2021-06-29-2021-07-03
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