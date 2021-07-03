簡沛恩手搖飲逆境挺果農　200杯愛心茶送醫護人員

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簡沛恩出了名有水果恐懼症，不看、不摸、不聞，連柑橘味護唇膏都不碰，這次看到果農的處境艱困，因為Delta病毒入侵引發退貨效應，簡沛恩今年就跟研發部門說，不如直接跟果農採購芒果，也因為她本身愛喝冰沙，堅持飲品要打出顆粒感冰霜，讓顧客喝到「沁涼的感覺」，簡沛恩還分享一種內行吃法，是加入店家自製茶凍，有四季春、茉香綠、經典紅、鐵觀音4種口味，她受訪笑說自己每天喝一杯，沒有熱量負擔不怕胖，好友林又立也愛喝。
疫情衝擊下，簡沛恩虧損超過40萬，為了因應三級警戒，她減少開店營運時間、親自開車跑外送訂單，帶著直營部門10多位員工繼續打拚，手搖飲店也推出冰霜飲品第二杯半價的促銷，刺激市場買氣。許多人藉這個時候，透過送飲料慰勞醫護人員，簡沛恩自己的友人就請過亞東醫院大夜班醫護人員2次，方馨也訂購200杯飲料送給馬偕醫院，這些都由簡沛恩自己開車送貨，她說看到有醫院員工被房東攆走的新聞很不捨，這份工作非常辛苦，她希望手上的飲料化作加油的力量，為醫護人員打氣。
淡出演藝圈8年，簡沛恩有復出拍戲的計畫嗎？她表示年初86歲外婆離世，改變了她想法，外婆一向是她的頭號粉絲，在生命最後這幾年，簡沛恩都陪在身邊，唯一的一個遺憾，是外婆常常叨念：「電視上都沒看到妳。」這句話讓她放下堅持，願意向「不喜歡的事情」挑戰，例如學著接觸3C玩社群，對拍戲她也沒那麼排斥了，也許有朝一日，會看到她重返螢光幕前。
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