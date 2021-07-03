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簡沛恩手搖飲逆境挺果農　200杯愛心茶送醫護人員

▲簡沛恩（中）親自外送飲料到仁愛醫院。（圖／經紀人提供）
▲簡沛恩（中）親自外送飲料到仁愛醫院。（圖／經紀人提供）

記者羅凌筠/台北報導

2021-07-03 17:58:59｜2021-07-03 19:04:58

簡沛恩創立手搖飲店2年，受到疫情重挫，全台8家門市在逆境中找尋出路，推出夏季新品「芒果冰霜」、「芒果奶霜」，除了挺在地果農，簡沛恩身邊好友林又立、方馨也透過訂購200杯以上的愛心飲料，捐贈給醫護人員，為他們加油打氣。

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▲簡沛恩防疫步驟做到家。（圖／經紀人提供）
▲簡沛恩防疫步驟做到家。（圖／經紀人提供）
簡沛恩出了名有水果恐懼症，不看、不摸、不聞，連柑橘味護唇膏都不碰，這次看到果農的處境艱困，因為Delta病毒入侵引發退貨效應，簡沛恩今年就跟研發部門說，不如直接跟果農採購芒果，也因為她本身愛喝冰沙，堅持飲品要打出顆粒感冰霜，讓顧客喝到「沁涼的感覺」，簡沛恩還分享一種內行吃法，是加入店家自製茶凍，有四季春、茉香綠、經典紅、鐵觀音4種口味，她受訪笑說自己每天喝一杯，沒有熱量負擔不怕胖，好友林又立也愛喝。

▲簡沛恩推芒果飲品支持果農。（圖／必可蜜提供）
▲簡沛恩推芒果飲品支持果農。（圖／必可蜜提供）
疫情衝擊下，簡沛恩虧損超過40萬，為了因應三級警戒，她減少開店營運時間、親自開車跑外送訂單，帶著直營部門10多位員工繼續打拚，手搖飲店也推出冰霜飲品第二杯半價的促銷，刺激市場買氣。許多人藉這個時候，透過送飲料慰勞醫護人員，簡沛恩自己的友人就請過亞東醫院大夜班醫護人員2次，方馨也訂購200杯飲料送給馬偕醫院，這些都由簡沛恩自己開車送貨，她說看到有醫院員工被房東攆走的新聞很不捨，這份工作非常辛苦，她希望手上的飲料化作加油的力量，為醫護人員打氣。

▲芒果奶霜。（圖／必可蜜提供）
▲▼芒果奶霜（上）、芒果奶霜（下）是簡沛恩私藏口味。（圖／必可蜜提供）
▲芒果冰霜。（圖／必可蜜提供）
淡出演藝圈8年，簡沛恩有復出拍戲的計畫嗎？她表示年初86歲外婆離世，改變了她想法，外婆一向是她的頭號粉絲，在生命最後這幾年，簡沛恩都陪在身邊，唯一的一個遺憾，是外婆常常叨念：「電視上都沒看到妳。」這句話讓她放下堅持，願意向「不喜歡的事情」挑戰，例如學著接觸3C玩社群，對拍戲她也沒那麼排斥了，也許有朝一日，會看到她重返螢光幕前。

▲簡沛恩手搖飲店疫情期促銷刺激買氣。（圖／必可蜜提供）
▲簡沛恩手搖飲店疫情期間逆境求生。（圖／必可蜜提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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