顱內出血也算染疫死亡？羅一鈞：因疫死亡定義會重新檢討

我是廣告 請繼續往下閱讀
序號3是80多歲男性，在6月13日解隔離出院，都待在家裡到6月22日開始有發燒咳嗽相關症狀，住院其實新冠檢驗也是陰性，那因為是肺炎合併呼吸衰竭，可能是有其他原因造成的肺炎，在6月29日過世。
另外序號4是50多歲男性，在6月20日解隔離返家，在病程當中一直都是沒有什麼癥狀，就住在集中檢疫所當中，後來在6月30日的時候出現意識的改變，經過家人送醫，經檢查發現腦內有大範圍的顱內出血，因為本身也是一個藥癮者，經過檢驗藥物反應為陽性，所以死亡診斷為顱內出血，跟新冠較無關，不過目前是使用全死因的呈現方法，當本土疫情走到現在個案比較少，可能還是會看到個案因其他原因死亡的狀況，也都會忠實呈現。事實上各國對於新冠相關死亡個案如何判定？都有一些不同的定義，目前在整理當中。
羅一鈞近一步說明，比較寬的定義是60天內的死亡都算，那60天後的死亡就看有沒有死亡診斷書上有寫到新冠肺炎相關，但因為過去也知道說有一些病人確診後住院蠻長一段時間，所以如果只用60天來定義，不一定是很有科學依據，比較嚴格的是28天內的才算是新冠相關的死亡，另外是還有像美國的定義是明顯是因為其他的原因而造成的死亡，例如說自殺、槍傷或者是說藥物濫用造成的藥物過量，會直接排除，所以台灣來說，目前都沒有特別排除任何死因，忠實呈現給大家，但必須要去定義究竟1個月、2個月、28天還是60天後要結案，會再做相關的定義檢討。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。