新增確診24例　侯友宜：北農環南相關達16人

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14人，北農則是2人。目前最大的挑戰就是要與台北市並肩作戰，一起啟動區域聯防，只要雙北攜手合作，在7月12日一定能看到好的結果。

侯友宜指出，昨天新北市社區篩檢總量為4,333人，其中316人自述與北農、環南案有接觸史，其中1人快篩呈現陽性，

7月1日已經完成第二次篩檢624人皆為陰性，並完成第二梯次324人的疫苗接種。為了讓家禽市場供應不中斷，每天營業時間至少清消四次，並規定從業人員未持「陰性證明」或「疫苗施打證明」不得進場，違者依傳染病防治法裁罰，嚴重者休市。