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新增確診24例　侯友宜：北農環南相關達16人

▲新北市今（3）日新增確診人數為24人，其中與北農、環南市場相關就高達16人。市長侯友宜表示，今天確診情況，最多是透過職場染疫者有19人，佔總量的79%，其次為家戶感染有4人，1人感染源不明。（圖/新北市政府提供）
▲新北市今（3）日新增確診人數為24人，其中與北農、環南市場相關就高達16人。市長侯友宜表示，今天確診情況，最多是透過職場染疫者有19人，佔總量的79%，其次為家戶感染有4人，1人感染源不明。（圖/新北市政府提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-03 18:30:37

新北市今（3）日新增確診人數為24人，其中與北農、環南市場相關就高達16人。市長侯友宜表示，今天確診情況，最多是透過職場染疫者有19人，佔總量的79%，其次為家戶感染有4人，1人感染源不明。

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侯友宜說明，在職場感染中，受到環南市場影響有14人，北農則是2人。目前最大的挑戰就是要與台北市並肩作戰，一起啟動區域聯防，只要雙北攜手合作，在7月12日一定能看到好的結果。

侯友宜指出，昨天新北市社區篩檢總量為4,333人，其中316人自述與北農、環南案有接觸史，其中1人快篩呈現陽性，呼籲有北農、環南市場接觸史就近篩檢，阻斷隱形傳播鏈，儘速找到疫情黑數。

侯友宜說，自己今天也前往新北家禽合作社，由於新北家禽是大台北地區的供應鏈，7月1日已經完成第二次篩檢624人皆為陰性，並完成第二梯次324人的疫苗接種。為了讓家禽市場供應不中斷，每天營業時間至少清消四次，並規定從業人員未持「陰性證明」或「疫苗施打證明」不得進場，違者依傳染病防治法裁罰，嚴重者休市。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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