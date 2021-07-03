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莫德納疫苗全台開打　台南、高雄各傳1死

▲美國捐贈的莫德納疫苗在7月1日配發到各地方政府後，陸續進行長輩的疫苗施打作業。（圖／高雄市政府提供，示意圖）
▲美國捐贈的莫德納疫苗在7月1日配發到各地方政府後，陸續進行長輩的疫苗施打作業。（圖／高雄市政府提供，示意圖）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-07-03 18:58:50｜2021-07-03 19:27:03

莫德納疫苗全台開打，台南傳出一名85歲的女性在昨（2）日下午施打莫德納疫苗後，隔日上午家屬發現已經不幸過世，台南市政府已通報中央流行疫情指揮中心，原本認為是台灣首例接種完莫德納後的死亡個案；但今日下午，高雄也傳出一名70多歲男性昨日下午接種完莫德納疫苗後，半小時內就出現休克、意識不清等反應，經急救在當日不幸身故。

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▲台南市在7月1、2日兩日，共施打11,888劑莫德納疫苗，施打率為26.53%。（圖／台南市政府提供）
▲台南市在7月1、2日兩日，共施打11,888劑莫德納疫苗，施打率為26.53%。（圖／台南市政府提供）
台南市莫德納疫苗這一波獲配44,800劑，7月1、2日兩日共施打11,888劑，施打率為26.53%，卻不幸傳出1死，台南市衛生局長許以霖指出，死者是住在山上區的85歲長者，昨日下午3點接種疫苗之後，晚上6點出現稍微發燒的情形，今日早上6點，家人去祂的房間看的時候發現老太太已經往生，衛生所已前往有去探視了解病也做行政相驗，目前已經也通報到中央中央留情疫情指揮中心，發言人莊人祥在防疫記者會中指出，已接到通報，會照流程處理後續事宜。

台南市長黃偉哲說，此案是不是因為施打疫苗致死，尚等中央流行疫情指揮中心、疾管署的專家做進一步的認定，可能必須要做行政相驗，這些都要尊重家屬的意願，老人家已經高齡85歲，本來應該是前一波AZ疫苗就會施打到，可能有一些原因或是時程的安排，所以等到這批莫德納疫苗才施打，很不幸發生這樣遺憾的事情，表達真切還有哀悼，市府已有請區長先行前往致意，並且致贈奠儀。

▲高雄莫德納疫苗「打」氣驚人，7月1日打了99%、7月2日更是打了
▲高雄莫德納疫苗「打」氣驚人，7月1日打了99%、7月2日更是打了 101.6%。（圖／高雄市政府提供）
而高雄市衛生局簡任技正潘炤穎在今日下午的防疫記者會中則指出，昨日有一名70多歲的男性到接種站施打莫德納疫苗，個案有中風及糖尿病病史，醫師評估長者未有過敏史及相關疫苗接種風險，故依照本人及家屬意願施打疫苗，但個案於接種疫苗後半小時內發現意識不清情形，經現場醫師評估緊急送醫，當日不幸身故，此案已由區公所進行慰問，衛生所協助辦理後續補助救濟資訊，並提交疫苗不良事件的反應，而這也是莫德納在高雄接獲的首例嚴重不良反應事件。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
85.71%14.29%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.71%11.29%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.39%81.61%
2021-06-29-2021-07-03
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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