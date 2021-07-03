莫德納疫苗全台開打　台南、高雄各傳1死

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台南市莫德納疫苗這一波獲配44,800劑，7月1、2日兩日共施打11,888劑，施打率為26.53%，卻不幸傳出1死，台南市衛生局長許以霖指出，死者是住在山上區的85歲長者，昨日下午3點接種疫苗之後，晚上6點出現稍微發燒的情形，今日早上6點，家人去祂的房間看的時候發現老太太已經往生，衛生所已前往有去探視了解病也做行政相驗，目前已經也通報到中央中央留情疫情指揮中心，發言人莊人祥在防疫記者會中指出，已接到通報，會照流程處理後續事宜。
台南市長黃偉哲說，此案是不是因為施打疫苗致死，尚等中央流行疫情指揮中心、疾管署的專家做進一步的認定，可能必須要做行政相驗，這些都要尊重家屬的意願，老人家已經高齡85歲，本來應該是前一波AZ疫苗就會施打到，可能有一些原因或是時程的安排，所以等到這批莫德納疫苗才施打，很不幸發生這樣遺憾的事情，表達真切還有哀悼，市府已有請區長先行前往致意，並且致贈奠儀。
而高雄市衛生局簡任技正潘炤穎在今日下午的防疫記者會中則指出，昨日有一名70多歲的男性到接種站施打莫德納疫苗，個案有中風及糖尿病病史，醫師評估長者未有過敏史及相關疫苗接種風險，故依照本人及家屬意願施打疫苗，但個案於接種疫苗後半小時內發現意識不清情形，經現場醫師評估緊急送醫，當日不幸身故，此案已由區公所進行慰問，衛生所協助辦理後續補助救濟資訊，並提交疫苗不良事件的反應，而這也是莫德納在高雄接獲的首例嚴重不良反應事件。
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