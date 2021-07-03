北市虎林街周邊30人確診 「虎林專案」篩檢明天啟動
台北環南市場昨天爆發41人確診群聚案，今（３）日台北市長柯文哲在防疫記者會中說明，目前信義區虎林街及週邊市場發現13戶、30人確診，明（4）日展開大規模專案篩檢，預計篩檢3300人。
記者孫唯容/綜合報導
2021-07-03 19:09:01
北市府表示，目前虎林街及周邊市場的疫情狀況，從6月1日到今天，含鄰近巷弄有13戶、共30人確診，其中8戶為家庭群聚，現在有7戶、14人隔離中，16人解隔離，扣除同住家人，其餘接觸者，總計匡列144人。
柯文哲指出，從大數據資料分析，虎林街附近有零星感染案例，好像會有潛藏感染源，所以規劃4日上午8時到晚上8時，將在永吉國小設大型篩檢站，已連繫當地總共有8個里、以及周邊市場、商圈的自治會，大家造冊做篩檢，預計將有3300人。
柯文哲也說，在疫苗不能全面開打的前提下，大規模篩檢可能也是一種治標的辦法。
根據8個里長公告，皆請各里民眾攜帶身分證到里長辦公室登記造冊，未完成登記者無法進行採檢，里長也呼籲各里民眾一定要在PCR檢測時間前往採檢，並攜帶健保卡。
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