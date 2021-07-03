北市虎林街周邊30人確診　「虎林專案」篩檢明天啟動

13戶、30人確診

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8戶為家庭群聚，現在有7戶、14人隔離中，16人解隔離，扣除同住家人，其餘接觸者，總計匡列144人。

柯文哲指出，

從大數據資料分析，虎林街附近有零星感染案例，好像會有潛藏感染源，所以規劃4日上午8時到晚上8時，將在永吉國小設大型篩檢站，已連繫當地

，預計將有3300人。

柯文哲也說，