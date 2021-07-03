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無名女神辣開中洞被讚「真人芭比」　分享維持體態祕訣

▲張香香比基尼辣開中洞被讚真人芭比。（圖／張香香IG）
▲張香香比基尼辣開中洞被讚真人芭比。（圖／張香香IG）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-03 21:00:00

張香香曾在無名小站、PTT表特版上轟動一時，多年來累積不少死忠粉絲追捧，居家防疫期間，她陸續發出私藏的庫存辣照。今（3）日張香香PO出先前在飯店度假的寫真，純白比基尼上辣開中洞，畫面實在吸睛。

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張香香IG版面充斥許多養眼照，擁有魔鬼般身材的她，各式角度都十分撩人，這次她穿上白色比基尼，跪坐在躺椅上，露出誘人的雙眸，胸前也開洞秀出東西半球，上頭的蝴蝶結設計引人遐想，另一張則改以坐姿入鏡，修長的美腿一覽無遺。

▲▼張香香穿上純白色比基尼。（圖／張香香IG）
▲▼張香香穿上純白色比基尼。（圖／張香香IG）
▲▼張香香穿上純白色比基尼。（圖／張香香IG）
張香香在文中發起「辣照二選一」遊戲，引來眾多粉絲上前朝聖：「我全都要，小朋友才做選擇」、「太犯規了」、「真人芭比」、「太辣了，是香香都好」。張香香日前也發文分享居家防疫生活，坦言宅在家真的很難不日夜顛倒，透露擁有良好的睡眠品質，才能維持美貌和體態。（編輯：侯家瑜）

▲張香香透露擁有良好的睡眠品質，才能維持美貌和體態。（圖／張香香IG）
▲張香香透露擁有良好的睡眠品質，才能維持美貌和體態。（圖／張香香IG）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
85%15%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.86%11.14%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
19.16%80.84%
2021-06-29-2021-07-03
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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