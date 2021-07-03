無名女神辣開中洞被讚「真人芭比」 分享維持體態祕訣
張香香曾在無名小站、PTT表特版上轟動一時，多年來累積不少死忠粉絲追捧，居家防疫期間，她陸續發出私藏的庫存辣照。今（3）日張香香PO出先前在飯店度假的寫真，純白比基尼上辣開中洞，畫面實在吸睛。
娛樂中心/綜合報導
2021-07-03 21:00:00
張香香IG版面充斥許多養眼照，擁有魔鬼般身材的她，各式角度都十分撩人，這次她穿上白色比基尼，跪坐在躺椅上，露出誘人的雙眸，胸前也開洞秀出東西半球，上頭的蝴蝶結設計引人遐想，另一張則改以坐姿入鏡，修長的美腿一覽無遺。
張香香在文中發起「辣照二選一」遊戲，引來眾多粉絲上前朝聖：「我全都要，小朋友才做選擇」、「太犯規了」、「真人芭比」、「太辣了，是香香都好」。張香香日前也發文分享居家防疫生活，坦言宅在家真的很難不日夜顛倒，透露擁有良好的睡眠品質，才能維持美貌和體態。（編輯：侯家瑜）
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