喬友火警釀4死被控未盡責疏散　旅館老闆：我不是神仙

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彰化地檢署昨天約談蔡進峰，認為蔡進峰為防疫旅館負責人，在防火警鈴發報後，誤認是他人誤觸警鈴，以廣播通知住客為警鈴測試，後來發現確實有起火，未善盡疏散住客責任，涉過失致死及過失傷害等罪嫌，但無串供、滅證及逃亡之虞，諭知新台幣100萬元交保。
蔡進峰今天持續回到火場處理善後，他接受媒體聯訪表示，會完全配合衛生局疫調、檢警調查，雖然他災後忙到現在很累，「我聲音都沙啞了」，但人命最重要，他也很無奈，也已全力配合，並想去慰問火災死者。
蔡進峰說，當時他拿滅火器衝下樓要滅火，發現濃煙很大，接著看到消防車趕到，所以他和員工分頭進行疏散，有員工進旅館指揮，他在1樓配合警消；對於100 萬元交保，他認為死傷嚴重，「我不能說，檢方這樣做不好」，一切依法辦事，該怎麼做，就怎麼做。
但他認為，肇事地點在2樓，2樓管理人、區分所有權人應要出來負責，希望主管機關也追查為何管理不善，導致可能有人跑進去而發生火災；他也說，「我不是神仙」，也有能力不足之處，這種天災人禍，不是他能掌控，一時間，「我還搞不清楚狀態」，當時很混亂。
蔡進峰說，有女員工打電話告訴他「消防局建議，最好是不要出去，如果跑出去，被濃煙嗆死機會很大，留在裡面等救援較好」，因此，他就認為這樣是對的；對此，彰化縣消防局1日已表示，大樓兩側逃生梯布滿濃煙，若冒然下樓可能受傷，考量救人優先，於是通知受困民眾就地避難，先在房內等待消防隊員救援。
對於這起火警，時代力量立法委員陳椒華、彰化縣議員吳韋達今天召開記者會。吳韋達說，這次大火發現，防疫旅館樓下的荒廢樓層無從實施消防安檢，更是治安死角，有關單位沒有主動稽查閒置樓層，間接形成安全漏洞，呼籲中央儘速修訂相關法規補足。
陳椒華說，長期以來，消防人員安全配備、加班、過勞、人力不足及健康等問題，沒有得到政府重視，時代力量一直主張消防人員應有組工會權利，也希望政府能在這次彰化縣消防局彰化東區分隊消防員陳志帆殉職事件後，正視消防員組工會的重要性。（編輯：黃世雅）1100703