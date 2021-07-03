屏東萬人大篩檢全陰性　潘孟安：還不到鬆懈時刻

令人振奮！屏東萬人擴大篩檢，14163人PCR全是陰性，屏東縣長潘孟安3日中午第一時間在臉書公布這個好消息，短時間就吸引近兩萬人按讚，直呼「縣府團隊辛苦了，守住嚴峻的考驗！」但縣長仍直言，這樣的好結果讓人暫時鬆了一口氣，但病毒詭譎多變，肩扛壓力仍大，不論是防疫團隊或屏東鄉親，仍需持續嚴守所有防疫措施，才能迎向曙光。
記者黃正忠／屏東報導
2021-07-03 21:33:27
潘孟安表示，屏東縣於7月1日獲配21700劑疫苗，7月2日開始大規模施打，截至7月3日共計接種17185人，接種率91%，7月4日僅屏東體育館大型速打站繼續施打。
今日各施打站施打站秩序明顯變好，儘管仍有部分超過施打年齡層的民眾去施打站，但經過說明後離去，大部分民眾也能接受現場人員的指示及說明，整體動線恢復流暢。
潘孟安指出，變種病毒來勢洶洶，為了防堵防疫團隊火力全開，第一時間啟動枋山、枋寮、市場三大專案，總計篩檢14163人，最終檢驗結果全數陰性。特別感謝部屏、屏基、國仁、寶建、輔英、茂隆骨科、枋寮醫院、南門醫院、各衛生所以及14家責任醫院等所有辛苦夥伴，不論是烈日或暴雨，皆是全副武裝、全力以赴，才能完成這項不可能的任務。
屏東縣政府統計，枋山專案6月24至29日，楓港、加祿兩處篩檢站，共採檢3554人；枋寮專案6月28至7月2日，枋寮國小、東海國小、建興國小三處篩檢站，共檢9159人。
市場專案6月22至7月2日，三處醫院篩檢站加上和生批發市場篩檢站，共採檢1450人，三項專案總計篩檢14163人PCR全是陰性。
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