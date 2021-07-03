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請工人到家施工需張羅午餐、飲料？過來人揭真相：要注意

▲有網友詢問大家，「家裡請工人弄東西，要張羅他們的午餐嗎？」問題一出掀起討論。（示意圖，與文內當事人無關／NOWnews資料照片）
▲有網友詢問大家，「家裡請工人弄東西，要張羅他們的午餐嗎？」問題一出掀起討論。（示意圖，與文內當事人無關／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-07-03 21:10:10

一般人家裡不免會有裝修、水電等等施工需求，必須找專業的工人師傅來家裡施工。對此，就有網友好奇詢問大家，「家裡請工人弄東西，要張羅他們的午餐嗎？」問題一出掀起熱議，兩派看法都有，更有許多業內人士發表意見。

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有位網友在PTT發文，透露自己家裡之前曾找人來施工，原PO自掏腰包準備了一條香菸，還有「蠻牛、咖啡廣場、麥香奶茶、舒跑」之類的飲料，中午時間也買了排骨飯和小菜，下午還叫了水煎包當點心。原PO認為，工人們工作時間長又熱，出於體諒的角度，盡量招待他們。但也不禁詢問大家，外面工作的工人午餐是跟公司報帳還是自行處理，「家裡請工人弄東西，需要張羅他們的午餐嗎？」

▲內政部針對全台6縣市共23個預售屋建案進行聯合稽查，今（12）日結果出爐。（圖／pexels）
▲網友好奇詢問，請師傅來家裡施工時，需要張羅他們的午餐和飲料嗎？（圖／pexels）
認為不需要的網友紛紛指出，「別這麼做，會讓人覺得這理所當然。他是來工作的不是來享受的，花錢請他來就夠了」、「不需要，你付款準時別在現場機機歪歪不懂裝懂就好，錢能準時收到，人家就很感恩了啦」、「又不是沒付錢，還要準備這些幹嘛」、「沒有什麼請客就突然功力大增這種事」、「我家之前有請，還不是出一堆包」、「會用心做的工班不用請也會用心做，會混的就算請了還是混」、「不懂為什麼花錢了還要供吃喝？還要被說成是以防工人亂搞的基本禮數」。

但也有網友認為，「這種禮數真的不能省」、「我家鄉下這邊都會，叫便當、手搖飲、冰開水」、「業主如果有請點心冷飲，師傅做事都會細心客氣很多」、「飲料一定請，大熱天真的需要」、「就互相啦，做人的人情世故」、「主家尊重作工人，他們會認真工作回報你」、「建議你請，原因很簡單就是他們工作比大部分人還辛苦」。（編輯：倪浩軒）

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是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
85%15%
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你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.86%11.14%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
19.16%80.84%
2021-06-29-2021-07-03
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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