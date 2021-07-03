請工人到家施工需張羅午餐、飲料？過來人揭真相：要注意
一般人家裡不免會有裝修、水電等等施工需求，必須找專業的工人師傅來家裡施工。對此，就有網友好奇詢問大家，「家裡請工人弄東西，要張羅他們的午餐嗎？」問題一出掀起熱議，兩派看法都有，更有許多業內人士發表意見。
編輯中心/綜合報導
2021-07-03 21:10:10
有位網友在PTT發文，透露自己家裡之前曾找人來施工，原PO自掏腰包準備了一條香菸，還有「蠻牛、咖啡廣場、麥香奶茶、舒跑」之類的飲料，中午時間也買了排骨飯和小菜，下午還叫了水煎包當點心。原PO認為，工人們工作時間長又熱，出於體諒的角度，盡量招待他們。但也不禁詢問大家，外面工作的工人午餐是跟公司報帳還是自行處理，「家裡請工人弄東西，需要張羅他們的午餐嗎？」
認為不需要的網友紛紛指出，「別這麼做，會讓人覺得這理所當然。他是來工作的不是來享受的，花錢請他來就夠了」、「不需要，你付款準時別在現場機機歪歪不懂裝懂就好，錢能準時收到，人家就很感恩了啦」、「又不是沒付錢，還要準備這些幹嘛」、「沒有什麼請客就突然功力大增這種事」、「我家之前有請，還不是出一堆包」、「會用心做的工班不用請也會用心做，會混的就算請了還是混」、「不懂為什麼花錢了還要供吃喝？還要被說成是以防工人亂搞的基本禮數」。
但也有網友認為，「這種禮數真的不能省」、「我家鄉下這邊都會，叫便當、手搖飲、冰開水」、「業主如果有請點心冷飲，師傅做事都會細心客氣很多」、「飲料一定請，大熱天真的需要」、「就互相啦，做人的人情世故」、「主家尊重作工人，他們會認真工作回報你」、「建議你請，原因很簡單就是他們工作比大部分人還辛苦」。（編輯：倪浩軒）