好心肝私打疫苗事件　衛生局疾管科長股長專員全遭調職

（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北3日電）北市診所私打疫苗風波延燒，衛生局悄悄將疾管科長余燦華調職，吳姓股長、蔡姓專員也遭調職，北市府今天證實是因疫苗爭議。





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台北市衛生局疾病管制科長改由中正區健康服務中心主任張惠美接任，余燦華則去接張惠美原職。但事前無公告，而是衛生局今天更新通訊錄才現端倪。





此外，捲入疫苗私打事件的股長吳宜樺、蔡專員也被調離原職。衛生局表示，依據政風報告，因疫苗案件爭議，進行職務異動。





衛生局指出，新任科長張惠美曾任疾管科技正、也擔任中正健康服務中心主任，對防疫業務不陌生，可以無縫接軌；專員及股長也同步做業務單位的異動。





好心肝的兩家診所因打疫苗對象不符規定，各遭罰新台幣200萬元，而台北市政風處之前也表示，流出疫苗的相關人員疾管科長余科長、蔡專員、吳股長涉有行政違失，會送考績會處理，全案並由廉政委員會審查。





媒體質疑這與柯文哲先前「疫情還嚴峻、不宜陣前換將」的態度不符，北市府則未有回應。





此外，台北市政府下午召開武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會中，媒體詢問衛生局長黃世傑「被請假」的爭議。





副市長蔡炳坤表示，黃世傑帶領衛生局很辛苦，疫苗私打事件還有很多調查要進行，包含政風處、檢調等，「我們認為這段期間讓黃局長請假迴避休息一下，有益釐清真相」。





蔡炳坤說，重要會議如市政會議、市議會等，黃世傑還是可以銷假上班參加，也不會影響到調查。





媒體追問被議員指控早知情疫苗私打事件的副市長黃珊珊，是否也要比照黃世傑請假避嫌，黃珊珊表示，黃世傑接受調查，是因為他把疫苗請託轉給衛生局人員，有利益衝突。





黃珊珊重申，她在好心肝拿到疫苗之前沒有下任何指令與交代，她雖收到友人的訊息但完全沒有轉給其他人，沒有利益衝突、也沒有請假的問題。（編輯：張銘坤）1100703



