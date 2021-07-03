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市場防疫超前部署　林右昌：流動攤販完成篩檢

▲環南市場昨天爆發41例確診，今（3）日由於虎林街與周邊永春市場也陸續發現30人確診，啟動擴大篩檢。基隆市長林右昌在疫情記者會中指出，目前已經完成公有、批發市場的篩檢，也已針對華三街、成功陸橋下333名流動攤商採檢，結果皆陰性。（圖/基隆市政府提供）
▲環南市場昨天爆發41例確診，今（3）日由於虎林街與周邊永春市場也陸續發現30人確診，啟動擴大篩檢。基隆市長林右昌在疫情記者會中指出，目前已經完成公有、批發市場的篩檢，也已針對華三街、成功陸橋下333名流動攤商採檢，結果皆陰性。（圖/基隆市政府提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-07-03 21:40:45

環南市場昨天爆發41例確診，今（3）日由於虎林街與周邊永春市場也陸續發現30人確診，啟動擴大篩檢。基隆市長林右昌在疫情記者會中指出，目前已經完成公有、批發市場的篩檢，也已針對華三街、成功陸橋下333名流動攤商採檢，結果皆陰性。

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林右昌表示，市場防疫很難，而流動攤販更是難上加難，但基隆超前部署，先依據疫調與疫情研判匡列重點地區；其次，利用攤商營業時間，由警察陪同衛生局人員，一攤攤詢問造冊（老闆加員工），確實掌握名單後，通知要求在指定時間地點接受篩檢。

林右昌指出，由於之前成功市場及仁愛市場有攤商確診，市府提高警覺並加強對週邊區域監控，因此匡定華三街與成功路橋下流動攤販，進行篩檢，兩處總計造冊333人，其中華三街攤販128人、成功路橋下攤販205人，目前333人已全數完成PCR篩檢，結果皆為陰性。

林右昌也強調，市場防疫真的很難，但還是要做，有決心就做得到。

針對75歲以上長者第二次集中施打疫苗情形，林右昌指出，總計7區列冊人數有4621人(36里)，實際施打人數有1879人，施打率40.7%；若再加上前一波集中施打人數，總計全市75歲以上長者列冊人數有24989人、已施打人數12780人，施打率51.1%，預計經過這兩天的施打，可望讓本市75歲以上長者施打率達到65%至70%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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