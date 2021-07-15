奧運／燃燒棒球魂　郭泰源率隊拿下洛杉磯奧運銅牌

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要提到洛杉磯奧運，先要從奧運資格賽說起，1983年在韓國舉行漢城亞錦賽，亞洲只有一席可參賽，日本、韓國、中華隊都是勁敵，預賽打完中華隊取得3勝1敗，對日本在預賽就拿下勝利，唯一輸球就是對韓國。
打完預賽，中華隊在決賽一天打兩場，從當地時間下午3點激戰到10點，2場比賽之間只休息30分鐘，長達七個多小時的「馬拉松式」比賽，一日之間連續擊敗韓日兩支球隊，郭泰源在連續2場比賽中連投17局共投217球，無失分，最快球速達到154公里，幫助中華隊打進奧運。
事前日本隊只有受到這樣的情報，「直球好像很快」、「滑球聽說也很好」，更別說有影片等紀錄資訊，球隊根本沒有打擊對策。
正田耕三表示，「比起你一看就是超過150公里速球的選手，他的球看起來好像是140公里左右，但卻是超過你想像的快，郭泰源的球路又低，轉速又快，就跟文字說的一樣是『快速球』。」
中華隊在總教練吳祥木率隊下，跟日本加賽打到九局下，才由趙士強擊出再見全壘打建功，取得奧運門票。
洛杉磯奧運會，吳復連回憶，當時十分震撼，由於道奇球場滿滿都是觀眾，又在幫中華隊加油，看到郭泰源火球連發，可惜對日本之戰，兩軍鏖戰10局才分出高下，不過鮮少有人知道，當初郭泰源強忍傷痛投球，威力盡失，卻還是為了國家力拚。
1983年亞錦賽郭泰源對日韓連續出賽，最後中華隊拿下代表權，前進奧運，郭泰源依舊是王牌，他在準決賽對日本先發，結果郭泰源投到5局就提前退場，最主要是他被廣澤克實的安打直擊右小腿脛骨，當時的對手正田耕三說：「就是這球，把原本158公里球威的郭泰源，打到球速約只剩140公里。」
加上日本隊賽前就針對郭泰源有策略，不但球棒握短，並且專打外角球，當時19歲的荒井幸雄從郭泰源手中敲出三壘安打，也打下中華隊王牌，由杜福明接替投球。
不過中華隊打擊也不容小覷，李居明等打線把比數追平，兩隊進入延長賽，正田耕三跑回致勝分結束比賽，也讓中華隊只能拿下銅牌。