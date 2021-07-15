奧運／燃燒棒球魂　郭泰源率隊拿下洛杉磯奧運銅牌

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「1983年奧運資格賽，我跟他搭配，結果7局教練打電話去牛棚，他還在看金庸小說，結果就連續壓制韓國，日本，實在是令人難以想像。」

九局下，才由趙士強擊出再見全壘打建功，取得奧運門票。

洛杉磯奧運會，吳復連回憶，當時十分震撼，由於道奇球場滿滿都是觀眾，又在幫中華隊加油，看到郭泰源火球連發，可惜對日本之戰，