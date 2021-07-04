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最正經理曬「撩人背殺照」　一轉身網友卻歪樓：真的不行

▲孟潔曬出背影照，一轉身網友瞬間歪樓。（圖／孟潔IG）
▲孟潔曬出背影照，一轉身網友瞬間歪樓。（圖／孟潔IG）

娛樂中心/綜合報導

2021-07-04 20:00:00

最正經理、啦啦隊女神孟潔是中職啦啦隊「Rakuten Girls」的人氣成員，因在實境節目《全明星運動會》擔任藍隊經理後走紅，本身就由舞者、展場Show Girl出身的她，外貌姣好、身材火辣。日前孟潔在IG上分享陽台日常，PO出一張誘人的背影照，未料她一轉身，網友們卻瘋狂歪樓，意外掀起討論。

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「照片發了這麼久，今天突然發現背影比較好看」，孟潔先是以背影入境，放下一頭浪漫的長捲髮，身穿一套杏色的休閒套裝，看似保守的穿搭，一轉身卻放送暗黑小可愛，飽滿的上圍瞬間成為焦點，還刻意抬起右手撥弄長髮，模樣十分迷人，在陽光的加持下，整個人特別耀眼。

▲孟潔西裝外套裡身穿暗黑小可愛。（圖／孟潔IG）
▲孟潔西裝外套裡身穿暗黑小可愛。（圖／孟潔IG）
孟潔一系列的陽台照仙氣十足、賞心悅目，也帶給粉絲們好心情：「背影很迷人，臉更好看」、「直接被電到了」、「背影殺手，臉也真的沒話說」、「轉身一瞬間就目不轉睛」、「陽台真是天然攝影棚」，此外，還引來有許多網友歪樓，忍不住將視線放在孟潔坐得椅子上：「椅子真的不行」、「可以購入新椅子了，陽台就是妳滿滿的大平台」、「椅子是真的可以換」、「是辦桌的椅子嗎」、「是曬衣服的椅子」。（編輯：侯家瑜）

▲孟潔坐得椅子意外掀起討論。（圖／孟潔IG）
▲孟潔坐得椅子意外掀起討論。（圖／孟潔IG）
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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
15.18%84.82%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
84.68%15.32%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.46%10.54%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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