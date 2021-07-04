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廣州疫情累計153例　鐘南山：若無嚴控將有730萬人感染

▲中國工程院院士鐘南山昨（3）日針對廣州疫情表示，如果不進行嚴格防控、精確追蹤，短短20幾天當地將有730萬人感染。（圖／翻攝自廣州日報）
▲中國工程院院士鐘南山昨（3）日針對廣州疫情表示，如果不進行嚴格防控、精確追蹤，短短20幾天當地將有730萬人感染。（圖／翻攝自廣州日報）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-07-04 10:38:02｜2021-07-04 10:40:39

中國廣東省廣州荔灣區5月底爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，且發現傳播能力更強的Delta變種病毒株，經過44天的防控，上週廣東陸續解封廣州、佛山的出省管控措施，國務院聯防機制人員撤離廣東、旅遊與社會經濟活動逐步重啟。中國工程院院士鐘南山昨（3）日針對廣州疫情表示，如果不進行嚴格防控、精確追蹤，短短20幾天將有730萬人感染。

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綜合中國媒體報導，5月底荔灣區出現本土感染個案後，陸續發現確診、無症狀感染者，廣州5月30日宣布，離穗（廣州）旅客須持核酸檢測（PCR）陰性證明，31日起全市高中一、二年級停課。6月起廣州針對高風險地區進行不同程度的封閉式管理、全員PCR檢測，並將可能存在接觸風險的人員健康碼變為「黃碼」，要求黃碼人士在24小時之內接受病毒檢測。

▲（圖／翻攝自中新網）
▲鐘南山7月3日在上海科技大學畢業典禮上致詞。（圖／翻攝自中新網）
中國國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組6月26日表示，疫情爆發至當日為止，廣州核酸採樣累計4845萬份，為全世界最大規模的PRC篩檢行動紀錄，廣州用了2個潛伏期（28天）有效控制疫情；當日鐘南山也表示，廣州疫情防控的經驗對全國都很有幫助。至7月2日，廣州已經連續14天「+0」，疫情明顯趨緩。

鐘南山昨（3）日在上海參與上海科技大學2021年畢業典禮，致詞中他提到近期的廣州疫情，累計153例感染者，如果廣州在關鍵的20幾天期間，不認真進行防控、精確追蹤的話，根據數學模型，20幾天將有730多萬人感染。

對於這次造成廣州再次出現新冠疫情的Delta病毒，鐘南山形容「太狡猾了」，Delta變異株傳播速度快，需要重新訂定「密切接觸」的標準，過去密切接觸指的是發病前2天的家人、同辦公室、1公尺內吃飯開會的人；現在改為「同一空間、同一單位、同一建築，發病前4天相處」等更嚴格的標準。

鐘南山強調，中國的全病毒滅活病毒，對感染、肺炎、重症的保護率，還有Delta變種病毒都是有效的，呼籲中國民眾放心接種國產疫苗。目前中國有71個新冠疫苗正在研發，9個已經可以使用，其中有2個被列入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（科興、國藥）。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20%80%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.96%16.04%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.81%11.19%
2021-06-30-2021-07-04
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