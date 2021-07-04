廣州疫情累計153例　鐘南山：若無嚴控將有730萬人感染

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中國國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組6月26日表示，疫情爆發至當日為止，廣州核酸採樣累計4845萬份，為全世界最大規模的PRC篩檢行動紀錄，廣州用了2個潛伏期（28天）有效控制疫情；當日鐘南山也表示，廣州疫情防控的經驗對全國都很有幫助。至7月2日，廣州已經連續14天「+0」，疫情明顯趨緩。
鐘南山昨（3）日在上海參與上海科技大學2021年畢業典禮，致詞中他提到近期的廣州疫情，累計153例感染者，如果廣州在關鍵的20幾天期間，不認真進行防控、精確追蹤的話，根據數學模型，20幾天將有730多萬人感染。
對於這次造成廣州再次出現新冠疫情的Delta病毒，鐘南山形容「太狡猾了」，Delta變異株傳播速度快，需要重新訂定「密切接觸」的標準，過去密切接觸指的是發病前2天的家人、同辦公室、1公尺內吃飯開會的人；現在改為「同一空間、同一單位、同一建築，發病前4天相處」等更嚴格的標準。
鐘南山強調，中國的全病毒滅活病毒，對感染、肺炎、重症的保護率，還有Delta變種病毒都是有效的，呼籲中國民眾放心接種國產疫苗。目前中國有71個新冠疫苗正在研發，9個已經可以使用，其中有2個被列入世界衛生組織（WHO）緊急使用清單（科興、國藥）。
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