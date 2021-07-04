NBA／單節23分！Middleton爆發砍32分　公鹿客場突圍晉級

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次節Jeff Teague成為公鹿板凳奇兵，命中兩顆三分球，讓客隊得以維持領先優勢，但老鷹隨後一波8:2的攻勢追近比數；雙方半場命中率都不高，各自發生了10次失誤，公鹿以47:43維持微幅領先。
易籃再戰後，上半場表現低迷的Middleton突然爆發，個人連得13分，助公鹿打出一波19:7的高潮，他這一節個人砍下23分，公鹿第三節共投進9顆三分球狂攻44分，讓他們建立起19分的領先。
末節公鹿最多領先到22分，但老鷹沒有放棄比賽，打出一波12:2的小高潮，重新追到只落後10分；暫停回來之後，比賽進入白熱化階段，Young切入被犯規兩罰全中，之後Clint Capela快攻中暴扣得手，兩隊只剩下6分差。
但接著Holiday上籃得手，Middleton罰球拿2分，公鹿又拿回雙位數領先；老鷹試圖把球交到Young手中，但他這場狀態真的不好，連攻3球都為能打進，比賽時間也不站在他們這裡，公鹿靠罰球鎖定勝利。
Middleton這場比賽22投10中得到32分，另4籃板和7助攻；Jrue Holiday則是繳出27分9籃板9助攻的全面表現；Jeff Teague板凳出發三分球3投3中崁下11分，Pat Connaughton也命中3顆三分球，得到13分7籃板，替補球員的發揮成為他們能贏球的重要原因。
老鷹方面，射手Bogdan Bogdanovic表現出色，攻下20分；Young帶傷上陣，影響發揮，此役僅有13分9助攻，John Collins斬獲13分11籃板；替補上陣的前鋒Cam Reddish此役大爆發，投進6顆三分球，斬獲21分，Gallinari則得到13分。