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NBA／單節23分！Middleton爆發砍32分　公鹿客場突圍晉級

▲Khris Middleton上籃得分。（圖／美聯社／達志影像）
▲Khris Middleton上籃得分。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-04 10:59:07｜2021-07-04 11:02:16

密爾瓦基公鹿在東區決賽第6戰，雖然少了主將「字母哥」Giannis Antetokounmpo，不過球隊外線明星射手Khris Middleton挺身而出，單節轟下23分、全場得到30分，全隊外線火力也在這場復甦，整場投進17顆三分球，終場以118:107贏球，系列賽以4:2晉級。

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老鷹主將Trae Young這場決定復出，不過公鹿這場開賽就打出7:0的攻勢，並且一度在首節領先到10分，但Danilo Gallinari跳了出來，連續三分命中，幫助老鷹該節打完追到只剩4分落後。

次節Jeff Teague成為公鹿板凳奇兵，命中兩顆三分球，讓客隊得以維持領先優勢，但老鷹隨後一波8:2的攻勢追近比數；雙方半場命中率都不高，各自發生了10次失誤，公鹿以47:43維持微幅領先。

易籃再戰後，上半場表現低迷的Middleton突然爆發，個人連得13分，助公鹿打出一波19:7的高潮，他這一節個人砍下23分，公鹿第三節共投進9顆三分球狂攻44分，讓他們建立起19分的領先。

末節公鹿最多領先到22分，但老鷹沒有放棄比賽，打出一波12:2的小高潮，重新追到只落後10分；暫停回來之後，比賽進入白熱化階段，Young切入被犯規兩罰全中，之後Clint Capela快攻中暴扣得手，兩隊只剩下6分差。

但接著Holiday上籃得手，Middleton罰球拿2分，公鹿又拿回雙位數領先；老鷹試圖把球交到Young手中，但他這場狀態真的不好，連攻3球都為能打進，比賽時間也不站在他們這裡，公鹿靠罰球鎖定勝利。

Middleton這場比賽22投10中得到32分，另4籃板和7助攻；Jrue Holiday則是繳出27分9籃板9助攻的全面表現；Jeff Teague板凳出發三分球3投3中崁下11分，Pat Connaughton也命中3顆三分球，得到13分7籃板，替補球員的發揮成為他們能贏球的重要原因。

老鷹方面，射手Bogdan Bogdanovic表現出色，攻下20分；Young帶傷上陣，影響發揮，此役僅有13分9助攻，John Collins斬獲13分11籃板；替補上陣的前鋒Cam Reddish此役大爆發，投進6顆三分球，斬獲21分，Gallinari則得到13分。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20%80%
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您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
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83.96%16.04%
2021-07-02-2021-07-05

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