NBA／時隔47年公鹿再闖總冠軍賽 上一次賈霸和大O都還在
密爾瓦基公鹿今(4)日在沒有「字母哥」Giannis Antetokounmpo 的情況下，以118:107擊敗亞特蘭大老鷹，東區決賽4:2晉級，這也是他們時隔47年拿下東區冠軍。
記者黃建霖/綜合報導
2021-07-04 11:45:43
公鹿過去曾經是一支很有競爭力的球隊，在70年代他們擁有「天勾」Kareem Abdul-Jabbar 和「大O」Oscar Robertson兩位名人堂球星，球隊在5年內4進分區決賽。
可惜這對組合最終只為他們在1971年拿到一冠，之後Robertson就因為年紀和傷病開始退化了，Jabbar則在1975年遠走湖人。公鹿80年代在名帥Don Nelson的帶領下仍然相當有競爭力，不過未曾在打進總冠軍賽。
本季他們在Antetokounmpo的帶領下，首輪復仇熱火，次輪擊敗籃網，東決則是淘汰老鷹，繼1974年後再度闖進總冠軍賽，而對手則是鳳凰城太陽。
1973-74賽季，公鹿在總冠軍賽面對波士頓塞爾提克，打到搶七戰，最終才以3:4敗下陣來。這次Antetokounmpo和Khris Middleton能否在30年後幫助球隊捧起冠軍，外界都很期待。