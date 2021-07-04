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冒險精神戰勝疫情！橘子基金會推「Be Brave! 台灣」影片

▲新冠肺炎（COVID-19）從2020年開始侵襲全球，台灣同樣也正面臨挑戰，橘子集團旗下橘子關懷基金會特別製作「Be Brave！台灣 Go Next！」影片，為台灣加油打氣。（圖／截取自橘子關懷基金會影片內容）
▲新冠肺炎（COVID-19）從2020年開始侵襲全球，台灣同樣也正面臨挑戰，橘子集團旗下橘子關懷基金會特別製作「Be Brave！台灣 Go Next！」影片，為台灣加油打氣。（圖／截取自橘子關懷基金會影片內容）

記者顏真真/台北報導

2021-07-04 13:32:06

新冠肺炎（COVID-19）從2020年開始侵襲全球，台灣同樣也正面臨挑戰，三級警戒至今已逾1個月，7月12日能否解封還是未知數，但這波纏人的疫情，已讓人們的生活充滿憂心、焦慮，還有不知何時才能結束的不安，原本所認識的世界變得不一樣，人們的生活因疫情徹底被改變，自由也受到限制，但相信持續堅持下去，就能往更好的方向前進。橘子集團旗下橘子關懷基金會特別製作「Be Brave！台灣 Go Next！」影片，為台灣加油打氣，在面對世界的劇變，我們有勇氣與不舒適共存，不放棄手上的夢想，在日常裡扮演著與變化共存的冒險家，現在更需要冒險精神面對每個難關，持續前進，「我們都會共同相信一個目標，相信我們有機會再見面，一起去探險」。

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在橘子關懷基金會發布的最新「Be Brave！台灣 Go Next！」影片中，談起從2020年開始，這個世界跟我們所認識的漸漸不一樣，生活型態改變了、工作型態改變了，我們原本習以為常的日常，都變成非日常，這些非日常也又變成了日常。面對世界的劇變，我們有勇氣與不舒適共存，儘管考驗突如其來，我們仍不放棄手上的夢想，這一年我們在日常裡扮演著與變化共存的冒險家，每一刻都帶著冒險精神生活著。

這支影片也告訴大家冒險的樣貌很多，可以是極地超級馬拉松跑者、攀登世界14座高峰的登山家，也可以是在異鄉踢足球的18歲少年、一支不被現實妥協的籃球隊、或是一群踏尋台灣在地文化的紀錄者。而當年那些不安於現狀的青春、跨出舒適圈的每一步，都築建了我們現在強壯的心靈，相信持續強壯，一定可以克服更多難關，相信冒險精神，讓能世界轉往更好的方向。

橘子關懷基金會希望透過這支影片告訴大家，「從此刻起，我們知道，只要願意持續守護生活、守護夢想、守護彼此，每個人都可以是自己生活裡的冒險家。過去我們用勇氣挑戰了陸海空，現在我們更需要冒險精神面對每個難關，未來持續前進。」

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.91%82.09%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.89%16.11%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
90.02%9.98%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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