冒險精神戰勝疫情！橘子基金會推「Be Brave! 台灣」影片

新冠肺炎（COVID-19）從2020年開始侵襲全球，台灣同樣也正面臨挑戰，三級警戒至今已逾1個月，7月12日能否解封還是未知數，但這波纏人的疫情，已讓人們的生活充滿憂心、焦慮，還有不知何時才能結束的不安，原本所認識的世界變得不一樣，人們的生活因疫情徹底被改變，自由也受到限制，但相信持續堅持下去，就能往更好的方向前進。橘子集團旗下橘子關懷基金會特別製作「Be Brave！台灣 Go Next！」影片，為台灣加油打氣，在面對世界的劇變，我們有勇氣與不舒適共存，不放棄手上的夢想，在日常裡扮演著與變化共存的冒險家，現在更需要冒險精神面對每個難關，持續前進，「我們都會共同相信一個目標，相信我們有機會再見面，一起去探險」。
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在橘子關懷基金會發布的最新「Be Brave！台灣 Go Next！」影片中，談起從2020年開始，這個世界跟我們所認識的漸漸不一樣，生活型態改變了、工作型態改變了，我們原本習以為常的日常，都變成非日常，這些非日常也又變成了日常。面對世界的劇變，我們有勇氣與不舒適共存，儘管考驗突如其來，我們仍不放棄手上的夢想，這一年我們在日常裡扮演著與變化共存的冒險家，每一刻都帶著冒險精神生活著。