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毛遂自薦被拒　中國航天投資高層鎖喉痛毆兩院士

▲中國航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶。（圖／翻攝自中國航太十二院）
▲中國航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶。（圖／翻攝自中國航太十二院）

中央社

2021-07-04 13:23:03

（中央社台北4日電）中國航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶傳出因謀求受薦為院士不果，毆打兩名現任院士，其中一人高齡85歲，兩名受害者至今未出院。目前警方已開始調查，但肇事的張陶仍正常上班。

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中國新聞週刊報導，被毆打入院的兩名院士，分別是在2014年獲得國際宇宙航行科學院（InternationalAcademy of Astronautics,IAA）頒授馮卡門獎、現年85歲的吳美蓉，和2016年入選IAA院士、2017當選IAA主席團成員的55歲王晉年。

報導說，從航天領域內部人士獲取的文件顯示，6月6日下午，張陶邀請85歲的吳美蓉到自己公司訪問，吳美蓉為對張陶有更深入的了解，同時邀請55歲的王晉年參加。

報導說，當晚張陶邀請兩人用餐，席間提出今年要申請國際宇航科學院院士，希望兩名院士給予支持。但王晉年以與張陶初次見面，並不了解他為由婉拒，張陶就此發火，與王晉年爭執並作勢毆打，吳美蓉十分惶恐，要求離席。

當晚10時30分左右，張陶和其公司下屬送兩名院士回到王晉年在北京的住所。在王晉年乘電梯前，張陶從背後一腳將王晉年踹倒在地，並開始毆打王晉年，之後還將吳美蓉推倒在地，並將王晉年從電梯中拉出來繼續毆打。

文件附帶的監視器畫面截圖顯示，張陶腳踢王晉年，對他鎖喉。張陶還曾衝入電梯，繼續毆打已經進入電梯的王晉年和吳美蓉。

事後兩名院士送醫，吳美蓉被診斷為胸椎輕度壓縮骨折，腰椎滑脫。王晉年則多處肋骨骨折，全身多處軟組織損傷。據了解，兩人還在住院，吳美蓉更因受打擊太大，「情緒不好，時常傷心地哭」。

中國航天投資控股有限公司隸屬中國航天科技集團。報導引述中國航投一名喬姓董事長秘書表示，事發後警方已介入調查，結果還沒出來，公司已將事件通報上級中國航天科技集團。但張陶目前仍正常上班。

此事昨天在中國網路引發討論，有網友諷刺：「微博上罵幾句的都可能被拘留，這動手打到骨斷筋折的照常上班」。

中國航投黨群工作部2日發出內部通報表示，稱集團公司對事件高度重視，正全面了解事件真相。後續將按事實依規依紀處理。希望廣大黨員幹部不要散布和傳播此次事件，「嚴守政治紀律和政治規矩，營造風清氣正的輿論環境。」（編輯：翟思嘉/吳柏緯）1100704

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.91%82.09%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.89%16.11%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
90.02%9.98%
2021-06-30-2021-07-04
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