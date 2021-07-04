毛遂自薦被拒　中國航天投資高層鎖喉痛毆兩院士

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報導說，從航天領域內部人士獲取的文件顯示，6月6日下午，張陶邀請85歲的吳美蓉到自己公司訪問，吳美蓉為對張陶有更深入的了解，同時邀請55歲的王晉年參加。
報導說，當晚張陶邀請兩人用餐，席間提出今年要申請國際宇航科學院院士，希望兩名院士給予支持。但王晉年以與張陶初次見面，並不了解他為由婉拒，張陶就此發火，與王晉年爭執並作勢毆打，吳美蓉十分惶恐，要求離席。
當晚10時30分左右，張陶和其公司下屬送兩名院士回到王晉年在北京的住所。在王晉年乘電梯前，張陶從背後一腳將王晉年踹倒在地，並開始毆打王晉年，之後還將吳美蓉推倒在地，並將王晉年從電梯中拉出來繼續毆打。
文件附帶的監視器畫面截圖顯示，張陶腳踢王晉年，對他鎖喉。張陶還曾衝入電梯，繼續毆打已經進入電梯的王晉年和吳美蓉。
事後兩名院士送醫，吳美蓉被診斷為胸椎輕度壓縮骨折，腰椎滑脫。王晉年則多處肋骨骨折，全身多處軟組織損傷。據了解，兩人還在住院，吳美蓉更因受打擊太大，「情緒不好，時常傷心地哭」。
中國航天投資控股有限公司隸屬中國航天科技集團。報導引述中國航投一名喬姓董事長秘書表示，事發後警方已介入調查，結果還沒出來，公司已將事件通報上級中國航天科技集團。但張陶目前仍正常上班。
此事昨天在中國網路引發討論，有網友諷刺：「微博上罵幾句的都可能被拘留，這動手打到骨斷筋折的照常上班」。
中國航投黨群工作部2日發出內部通報表示，稱集團公司對事件高度重視，正全面了解事件真相。後續將按事實依規依紀處理。希望廣大黨員幹部不要散布和傳播此次事件，「嚴守政治紀律和政治規矩，營造風清氣正的輿論環境。」（編輯：翟思嘉/吳柏緯）1100704