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台大醫師施景中稱北市不疫調不匡列　北市府：以訛傳訛

▲台北市政府發言人陳智菡表示，對於外界批評北市府沒有做疫調、沒匡列民眾的說法，完全是錯誤的假消息，一再以訛傳訛、誤導視聽、只會製造民眾恐慌，抹煞北市府疫調人員日以繼夜的努力。（圖／翻攝陳智菡臉書）
▲台北市政府發言人陳智菡表示，對於外界批評北市府沒有做疫調、沒匡列民眾的說法，完全是錯誤的假消息，一再以訛傳訛、誤導視聽、只會製造民眾恐慌，抹煞北市府疫調人員日以繼夜的努力。（圖／翻攝陳智菡臉書）

記者丁上程／台北報導

2021-07-04 12:00:53

新冠肺炎疫情近日在台北市逐漸升溫，除了北市四大公司五大批發市場傳出群聚感染外，位在北市信義區的虎林街、永春市場周圍，也爆出有13戶一共30人確診。台北市長柯文哲雖然隨即宣佈成立「虎林專案」，4日設置篩檢站進行PCR篩檢，不過台大婦產科名醫施景中就痛批北市府「在疫情爆發後，曾經不疫調、不匡列，導致疫情持續延燒」。對此台北市政府發言人陳智菡就駁斥，疫情發生至今台北市政府每天都在做疫調，一再以訛傳訛、誤導視聽、只會製造民眾恐慌，抹煞北市府疫調人員日以繼夜的努力。

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「從疫情發生至今，台北市府每一天、每一位感染確診案例、一直都有做疫調，並對接觸者進行匡列，依據疫調內容做出積極防疫作為。」陳智菡說，今日進行社區篩檢的「虎林專案」就是透過傳統疫調、精準疫調加上大數據儀表板，比對多方資訊後，才發現社區內隱藏的熱區。疫調是基本功，臺北市一直積極在做，也把每一筆資訊完整上傳法傳系統，供中央流行疫情指揮中心統籌運用；數據不會騙人，歡迎向指揮中心求證。

陳智菡強調，臺北市不僅透過目前各縣市統一的同心圓疫調，從確診者找出親密接觸者匡列、隔離，更擴大做精準疫調，請其他不需被隔離的接觸者也做快篩或PCR篩檢，積極阻止疫情傳播擴散。陳智菡直言，「北市府不疫調、不匡列」這樣的說法完全是錯誤的假消息，一再以訛傳訛、誤導視聽、只會製造民眾恐慌，抹煞北市府疫調人員日以繼夜的努力。本府特此聲明，以正視聽。

▲7月3日全台確診病例分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲7月3日全台確診病例分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.51%79.49%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.59%16.41%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.73%10.27%
2021-06-30-2021-07-04
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

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