快訊／今新增37例本土確診！另有2例死亡個案

中央流行疫情指揮中心今(4)日公布，國內新增39例COVID-19確定病例，分別為37例本土及2例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之37例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為12例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月17日至7月3日。個案分布以臺北市18例最多，其次為新北市11例、桃園市及彰化縣各3例、宜蘭縣2例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案(案8089、12577)，分別為70多歲女性及80多歲男性，發病日為5月18日及6月9日，確診日為5月30日及6月11日，死亡日為7月2日及6月17日。

▲7月4日新增死亡COVID-19確診個案表。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月2日累計公布13,712位確診個案中，已有10,868人解除隔離，解隔離人數達確診人數79.3%。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入中，案15113為本國籍50多歲女性，7月2日自柬埔寨返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時有發燒症狀，在機場採檢後送醫治療，於今日確診；相關接觸者匡列中。案15129為本國籍30多歲男性，6月30日起陸續出現頭痛、喉嚨痛及流鼻水等症狀，7月3日自印尼返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報有症狀並在機場採檢，於今日確診；已掌握個案同行返臺之友人1名，其在臺期間並無症狀，檢體檢驗中，已列居家隔離，其餘同班機接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,459,913例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,442,937例排除)，其中15,030例確診，分別為1,182例境外移入，13,795例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。自2020年起累計688例COVID-19死亡病例，其中680例本土，個案居住縣市分布為新北市349例、臺北市260例、基隆市22例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣6例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲截至7月4日，國內本土疫情累計確診數13822例。（圖／NOWnews製作）