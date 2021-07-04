台北3市場外圍篩檢陽性率低！陳時中：疫情可說沒有失控

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳時中表示，昨日在環南市場共篩檢787人，對象為鄰近家禽家畜市場跟周邊民眾，其中共3位確診，目前已開始疫調；篩檢站明日會繼續開設，希望找出周邊潛在病例。
陳時中指出，北農一市確診熱區會進行擴大匡列隔離消毒，並安排熱區工作人員再次採檢日期；另外，傳出有派代表進行再次採檢的事情，這是不被允許的，依法來說，主管、相關工作人員有配合義務，不然有罰則在。
陳時中說，北農一市於2、3日共篩檢3140人，其中12人陽性；一市周邊富民街及民眾進行篩檢，目前沒有陽性；今日將再次前往環南市場，與自治會等單位確認複市前管理作為，及擴大確診職場接觸者匡列範圍。
另在疫苗加發部分，陳時中表示，疫苗會加發運用在熱區，農委會或經濟部會在批發市場專案進行調度；不過，環南市場裡面基本上都攤商，並沒有所謂一個熱區，區域沒有集中現象，其他是流動工人比較多；昨天也有請他們對流動工人進行管理，採用方式是分艙分流，以前是送到每個區域送出來，現在是一定群體的人進出部分區域，不會全部混在一起。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。