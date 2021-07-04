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台北3市場外圍篩檢陽性率低！陳時中：疫情可說沒有失控

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-04 14:22:50｜2021-07-04 14:48:17

中央流行疫情指揮中心今（4）公布，台北三市場每日新增個案數，其中第一市場確診數是96例、第二市場確診數為23例、環南市場為110例。另針對目前三市場周邊篩檢陽性率較低，指揮中心指揮官陳時中表示，「目前來講可以說沒有失控」，有逐漸把疫情控制下來。

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陳時中今指出，市場外圍篩檢是比想像中來的好，這是比較好現象，最主要是要把這幾天找出來的個案，做好密切親觸者的匡列，慢慢把傳播練阻斷，就能走向比較好的方向；目前這樣篩檢周邊篩檢陽性率並沒有暴增情況，研判整個是在一個比較可以控制範圍。

陳時中表示，昨日在環南市場共篩檢787人，對象為鄰近家禽家畜市場跟周邊民眾，其中共3位確診，目前已開始疫調；篩檢站明日會繼續開設，希望找出周邊潛在病例。

▲台北三大市場新增病例。（圖／指揮中心提供）
▲台北三大市場新增病例。（圖／指揮中心提供）
陳時中指出，北農一市確診熱區會進行擴大匡列隔離消毒，並安排熱區工作人員再次採檢日期；另外，傳出有派代表進行再次採檢的事情，這是不被允許的，依法來說，主管、相關工作人員有配合義務，不然有罰則在。

陳時中說，北農一市於2、3日共篩檢3140人，其中12人陽性；一市周邊富民街及民眾進行篩檢，目前沒有陽性；今日將再次前往環南市場，與自治會等單位確認複市前管理作為，及擴大確診職場接觸者匡列範圍。

另在疫苗加發部分，陳時中表示，疫苗會加發運用在熱區，農委會或經濟部會在批發市場專案進行調度；不過，環南市場裡面基本上都攤商，並沒有所謂一個熱區，區域沒有集中現象，其他是流動工人比較多；昨天也有請他們對流動工人進行管理，採用方式是分艙分流，以前是送到每個區域送出來，現在是一定群體的人進出部分區域，不會全部混在一起。

▲環南市場接觸者況列情形。（圖／指揮中心提供）
▲環南市場接觸者況列情形。（圖／指揮中心提供）
 

▲截至7月4日，國內本土疫情累計確診數13822例。（圖／NOWnews製作）
▲截至7月4日，國內本土疫情累計確診數13822例。（圖／NOWnews製作）
 

▲台北三大市場篩檢站篩檢情況。（圖／指揮中心提供）
▲台北三大市場篩檢站篩檢情況。（圖／指揮中心提供）
▲今（4）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
▲今（4）日全台本土疫情確診案例地理分佈。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
17.91%82.09%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.89%16.11%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
90.02%9.98%
2021-06-30-2021-07-04
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