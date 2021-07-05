本土疫情675死！有2成放棄治療　張上淳：致死率高原因

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張上淳表示，截至昨日為止，目前本土疫情共有675件死亡案例其中男性佔比約64％，年齡分佈主要以60歲以上較多，有將近9成都是60歲以上，平均年齡約73歲，比整體確診個案的平均年齡高很多，其中9成有潛在疾病；如果看不同年齡層的死亡個案數，低年齡層不太有死亡問題，在60歲以下的個案死亡率約2％甚至1％以下，但60至69歲死亡率增至6.6％，70至79歲死亡率升到15.3％；80歲以上死亡率更有三分之一，高達34.6％。
張上淳指出，發病週數部分，大約19週開始個案數大量增加，可以看到第20週確診個案數最多，那在19、20週發病個案裡面，死亡率相對比較高，約6.7％與6.2％，就是有大量個案出現，加上其中20％會變成重症，需要重症加護病房照顧，那在過去1年間各醫院習慣將重症放在負壓加護病房裡，這在全世界都是一樣情況，習慣之下大量病患著進去加護病房，導致整個照顧量造成很大壓力。
張上淳說，後來將雙北許多個案轉到外縣市，並加開了很多加護病房、專責病房，同時指揮中心努力對過去沒有照顧個案重症團隊進行教育訓練，並組織諮詢網絡，讓醫護團隊在平常日互相分享照護經驗，再加上5月緊急進口單株抗體之後，在發病日26週後個案死亡率下降，最近這2週還需要持續觀察。
張上淳指出，另在前100例死亡個案細部報告中，平均年齡與全部個案的平均年齡差不多，其中82％有潛伏疾病，95％有高血壓、糖尿病、心血管疾病、中風、癌症等，有78％則有多重潛伏疾病，這些疾病都是造成長者比較容易死亡的高風險因子。
張上淳稱，另從發病到死亡日數則有0至20日，死亡平均日數則僅有7日；在疫情初期，發病到死亡日數較少，病患較快死亡，甚至在家中即死亡；後面隨著照護量能增加，病患死亡個案都在醫院裡面，且有照護7日甚至15日以上才死亡，大部分死亡原因則為呼吸道衰竭或是多重器官衰竭。
另外，張上淳提到，5月18至6月24日的國內死亡個案共622位，當中有111位簽署放棄急救DNR，佔整體17.8％，也就是約20％家屬是放棄為患者插管急救，這也可能是本土疫情死亡率嚴重的原因之一；雖然插管對家屬、醫護人員都很辛苦，但其實經過插管後好好治療，還是有機會能救回病人。
張上淳指出，根據紀錄，放棄急救（DNR）的前100例死亡個案中，分布都是高年齡，平均年齡75.8歲，甚至有百歲以上患者，其中也有有潛在疾病，包含癌症病人等，有些可能本來病況就控制不好，所以家屬也不希望免強就放棄急救。
在使用治療用單株抗體方面，張上淳說，從6月19日至7月1日間，共治療64位個案，其中大部分是55歲以上；但有3例是40歲以下，因為都是孕婦，所以開放使用；這些個案經過追蹤，只有1例進到重症病房，但此例也不需插管或呼吸器，顯示使用單株抗體對病人的重症治療與減緩死亡有很大幫助。
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