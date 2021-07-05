每10人就有1人打過！國內新冠疫苗接種人口已破1成
隨著國內疫苗逐漸充裕，本土施打首劑疫苗的涵蓋人口數也逐漸上升。根據中央流行疫情指揮中心今（5）公布，全國疫苗累計接種251萬8860人次，疫苗接種人口涵蓋率約10.52％。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-05 15:55:21
統計指出，3至4日COVID-19疫苗共接種21萬6737人次；AZ疫苗接種5434人次，其中第1劑接種5301人次、第2劑接種133人次；Moderna接種
21萬1303人次；截至目前為止，全國疫苗累計接種251萬8860人次，其中AZ接種195萬5561人次、Moderna接種563,299人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率約10.52％。
另在疫苗接種後不良事件部分，指揮中心發言人莊人祥指出，近3日共新增72件，其中AZ有63件、Moderna為9件；死亡部分則逐日說明，在3日新增8例死亡，4日新增9例，5日新增4例，其中2例與Moderna疫苗有關。
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