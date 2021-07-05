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每10人就有1人打過！國內新冠疫苗接種人口已破1成

▲全國縣市於自6月15日起，統一為長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）
▲全國縣市於自6月15日起，統一為長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-05 15:55:21

隨著國內疫苗逐漸充裕，本土施打首劑疫苗的涵蓋人口數也逐漸上升。根據中央流行疫情指揮中心今（5）公布，全國疫苗累計接種251萬8860人次，疫苗接種人口涵蓋率約10.52％。

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統計指出，3至4日COVID-19疫苗共接種21萬6737人次；AZ疫苗接種5434人次，其中第1劑接種5301人次、第2劑接種133人次；Moderna接種

21萬1303人次；截至目前為止，全國疫苗累計接種251萬8860人次，其中AZ接種195萬5561人次、Moderna接種563,299人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率約10.52％。

另在疫苗接種後不良事件部分，指揮中心發言人莊人祥指出，近3日共新增72件，其中AZ有63件、Moderna為9件；死亡部分則逐日說明，在3日新增8例死亡，4日新增9例，5日新增4例，其中2例與Moderna疫苗有關。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月5日確診13821例。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月5日確診13821例。（圖／NOWnews製表）
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
16.44%83.56%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
82.73%17.27%
2021-07-02-2021-07-05
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