和立陶宛爭東奧門票 唐西奇：奧運金牌比NBA冠軍更重要
東京奧運男籃資格賽，NBA獨行俠球星Luka Doncic（唐西奇）單場繳出23分13助攻9籃板「準大三元」，率斯洛維尼亞以98:70擊敗委內瑞拉，將和立陶宛爭奪分區最後一張東奧門票，Doncic生涯奧運初體驗只差1勝。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-04 12:51:27
斯洛維尼亞先以118:68大勝安哥拉，雙方實力懸殊，主將Doncic只打了17分鐘，貢獻次高的13分9助攻6籃板，次戰以112:77力退波蘭，Doncic繳出「雙十」18分10助攻，以小組第1進入分區4強。
接著昨晚對上委內瑞拉，Doncic出賽29分鐘，差點完成大三元，率隊取勝，決賽將和主辦地立陶宛爭奪分區最後一張東奧門票。立陶宛同樣以小組第1、3連勝挺進分區決賽，陣中2大先發現效力於NBA灰熊中鋒Jonas Valanciunas和溜馬Domantas Sabonis。
22歲的Doncic距離首度踏上奧運殿堂只差1勝，他表示和斯洛維尼亞拿下奧運金牌比NBA總冠軍更重要，能夠代表國家比賽非常特別，但他也開玩笑說，「我不介意兩樣都拿到。」
斯洛維尼亞和立陶宛之間的勝者將晉級東奧正賽，和地主日本、阿根廷以及西班牙同分在C組。