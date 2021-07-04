COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

和立陶宛爭東奧門票　唐西奇：奧運金牌比NBA冠軍更重要

▲斯洛維尼亞將和立陶宛爭奪分區最後一張東京奧運門票，頭號球星Luka Doncic（唐西奇），「奧運金牌比NBA冠軍更重要」。 （圖／美聯社／達志影像）
▲斯洛維尼亞將和立陶宛爭奪分區最後一張東京奧運門票，頭號球星Luka Doncic（唐西奇），「奧運金牌比NBA冠軍更重要」。 （圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-04 12:51:27

東京奧運男籃資格賽，NBA獨行俠球星Luka Doncic（唐西奇）單場繳出23分13助攻9籃板「準大三元」，率斯洛維尼亞以98:70擊敗委內瑞拉，將和立陶宛爭奪分區最後一張東奧門票，Doncic生涯奧運初體驗只差1勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
斯洛維尼亞先以118:68大勝安哥拉，雙方實力懸殊，主將Doncic只打了17分鐘，貢獻次高的13分9助攻6籃板，次戰以112:77力退波蘭，Doncic繳出「雙十」18分10助攻，以小組第1進入分區4強。

接著昨晚對上委內瑞拉，Doncic出賽29分鐘，差點完成大三元，率隊取勝，決賽將和主辦地立陶宛爭奪分區最後一張東奧門票。立陶宛同樣以小組第1、3連勝挺進分區決賽，陣中2大先發現效力於NBA灰熊中鋒Jonas Valanciunas和溜馬Domantas Sabonis。

22歲的Doncic距離首度踏上奧運殿堂只差1勝，他表示和斯洛維尼亞拿下奧運金牌比NBA總冠軍更重要，能夠代表國家比賽非常特別，但他也開玩笑說，「我不介意兩樣都拿到。」

斯洛維尼亞和立陶宛之間的勝者將晉級東奧正賽，和地主日本、阿根廷以及西班牙同分在C組。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20.51%79.49%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.59%16.41%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
89.73%10.27%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀