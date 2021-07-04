鳳山肉品市場濫報打疫苗名冊？總幹事否認

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有在鳳山肉品市場旗山分場工作的民眾質疑批發市場疫苗注射造冊濫報，連在蔥油餅、豬肉攤、早餐店的攤商，甚至有工廠讓臨時工也報進造冊名單，一次就報了上百人，對此高雄市政府副秘書長郭添貴與農業局長張清榮在今日上午赴鳳山肉品市場了解市場造冊情形，經查旗山肉品第二波造冊人員只有89人，實際施打70餘人，與爆料指稱有百多人，明顯不符。
鳳山農會總幹事潘建仲表示，媒體報導指稱的蔥油餅業者係旗山肉品市場分切場十年剝骨的師傅；而豬肉攤業者會進出肉品市場電宰線批發豬肉，其家屬亦擔任電宰線的臨時工，白天才去賣豬肉；至於早餐業者晚上是批發市場電宰線的臨時工，白天賣早餐。
針對遭指控浮報情形，潘總幹事也強調，屠宰線工作皆是清晨工作，白天兼職並非此次造冊重點，可能在外部的人不清楚，但接種造冊名單都是從事相關豬肉的工作，按照市場實際進出、從事豬肉分切、加工的工作人員進行造冊。
農業局指出，施打疫苗名冊係由各批發市場管理單位造冊審核，交由市府安排施打作業，農業局也事先提醒各市場管理單位應核實造冊，將市場內攤商､管理人員與第一線工作人員納入，如有不實，需負法律責任；農業局張清榮則強調，本次事件與好心肝不同，只是造冊名單認定問題，無特權接種，本府一定會加強造冊清查，毋枉毋縱，若有不實，將依傳染病防治法罰緩6-30萬元，若查有不法，將移送法辦。
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